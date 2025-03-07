FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 129

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GBP\USD целится сегодня к 1.41353 ------------ лучше буду ловить верха и ставить на падение, а также на пробитие трендовой линии(значок вниз)

GBPUSDbH2 1.41353 ч

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А я набираю селовские позиции по еве.

Цели это линии внизу.


 

Фунт:


 

Евра:


 

  USD-CAD 

 Пара торгуется в области 2100 уровня , S\R -2100 - 2140 ( по отношению к которой в ближайшей перспективе вероятна активность ( 0,5-1 D)), sell -уровни 2050- 1975, bay-уровни 2220-2300.  Экстремум 2044 обновил Lo -2017 года .

Файлы:
USDCADWeekly_1705.png  90 kb
USDCADH3_1705.png  72 kb
 

Теперь набор в обратку...    ТР 1.2019, схема выше.


 
Фунтяру тоже продают во всю моченьку...
 
Lesorub:
Фунтяру тоже продают во всю моченьку...

Не Илюха, вниз не пойдет. далеко и высоко вверх

 

CADJPY: долго вверх. новая волна началась вчера

EURJPY: аналогично


 

GBPJPY: пока не вижу разворотов вниз.... может быть треугольник но думаю врядли должны подняться немного пунктов 200-300 хотя бы.

GBPUSD:  если вставить на продажу, то как только откроется бар на М30 в 14:30:01 можно открывать ордер на продажу. но он также как GBPJPY вверх надолго


Кстате всем привет, наверное скучали)

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