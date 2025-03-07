FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 129
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
А я набираю селовские позиции по еве.
Цели это линии внизу.
Фунт:
Евра:
USD-CAD
Пара торгуется в области 2100 уровня , S\R -2100 - 2140 ( по отношению к которой в ближайшей перспективе вероятна активность ( 0,5-1 D)), sell -уровни 2050- 1975, bay-уровни 2220-2300. Экстремум 2044 обновил Lo -2017 года .
Теперь набор в обратку... ТР 1.2019, схема выше.
Фунтяру тоже продают во всю моченьку...
Не Илюха, вниз не пойдет. далеко и высоко вверх
CADJPY: долго вверх. новая волна началась вчера
EURJPY: аналогично
GBPJPY: пока не вижу разворотов вниз.... может быть треугольник но думаю врядли должны подняться немного пунктов 200-300 хотя бы.
GBPUSD: если вставить на продажу, то как только откроется бар на М30 в 14:30:01 можно открывать ордер на продажу. но он также как GBPJPY вверх надолго
Кстате всем привет, наверное скучали)