FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 333
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Я коней на переправе не меняю!
Индекс Евры:
Индекс Евры:
Так никто и не сомневался. Я к примеру был на 100% уверен, что по этой паре
цена пойдет вниз. Была вероятность конечно, что цена может зайти в зону накопления
до 50% ширины этого канала. Поэтому доливался. Вот результат. И пойдет еще ниже.
По Фунту палки нарисовали вниз:
Может, через верхний долг:
Так никто и не сомневался. Я к примеру был на 100% уверен, что по этой паре
цена пойдет вниз. Была вероятность конечно, что цена может зайти в зону накопления
до 50% ширины этого канала. Поэтому доливался. Вот результат. И пойдет еще ниже.
по этой паре я уже писал тут одному клоуну,что вниз пойдёт,когда он вверх брал..чтото пропал он,наверное депозит слил)))))
По Фунту палки нарисовали вниз:
Может, через верхний долг:
Может быть. Я немного поторговал внутри канала. Сейчас к примеру я не вижу баевский вход. Подожду более глобальной конструкции
как нарисовал на скрине.
по этой паре я уже писал тут одному клоуну,что вниз пойдёт,когда он вверх брал..чтото пропал он,наверное депозит слил)))))
Похоже опять в баню отправили.
Я коней на переправе не меняю!
кони сами разбежатся могут)))
по ходу теперь поддержка здесь..толко встал как вкопанный блин