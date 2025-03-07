FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 333

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Я коней на переправе не меняю!


 

Индекс Евры:


 
Lesorub #:

Индекс Евры:


Так никто и не сомневался. Я к примеру был на 100% уверен, что по этой паре

цена пойдет вниз. Была вероятность конечно, что цена может зайти в зону накопления

до 50% ширины этого канала. Поэтому доливался. Вот результат. И пойдет еще ниже.


 

По Фунту палки нарисовали вниз:


Может, через верхний долг:


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Aleksandr Yakovlev #:

Так никто и не сомневался. Я к примеру был на 100% уверен, что по этой паре

цена пойдет вниз. Была вероятность конечно, что цена может зайти в зону накопления

до 50% ширины этого канала. Поэтому доливался. Вот результат. И пойдет еще ниже.


по этой паре я уже писал тут одному клоуну,что вниз пойдёт,когда он вверх брал..чтото пропал он,наверное депозит слил)))))

 
Lesorub #:

По Фунту палки нарисовали вниз:


Может, через верхний долг:


Может быть. Я немного поторговал внутри канала. Сейчас к примеру я не вижу баевский вход. Подожду более глобальной конструкции

как нарисовал на скрине.


 
dryun777 #:

по этой паре я уже писал тут одному клоуну,что вниз пойдёт,когда он вверх брал..чтото пропал он,наверное депозит слил)))))

Похоже опять в баню отправили.

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Lesorub #:

Я коней на переправе не меняю!


кони сами разбежатся могут)))

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ауди поспела!!!
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по ходу теперь поддержка здесь..толко встал как вкопанный блин

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