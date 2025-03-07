FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 82
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я например не против - мне главное, что бы можно было зафиксировать прибыль, в любую из сторон.
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Мы не можем знать куда она пойдёт, мы можем только догадываться с помощью каких не будь инструментов.
Твоя цель - не давать дурацких прогнозов
Сам то что спрыгнул?
Пятница?
GBPUSD
На Н1 классический тренд с 4 февраля.
Сейчас импульсная волна, за ней должна последовать коррекционная. Сильное сопротивление на круглом уровне 1.4000. Сейчас во флете. Это горизонтальный канал на меньших ТФ. Фунт еще силён.
Вот...
Спасибо. Вроде примерно так же получается, только цель немного скромнее (страшновато против тренда)
EURGBP.
Классический тренд в низ. Паттерн 7171. Сейчас во флете с вероятностью коррекционной волны.
Ну и закрепим для позитива!
Смело продал евро 1.2134 tp 1.2020
Рано
Смело продал евро1.2134 tp 1.2020
А для чего вышли из покупок Фунта и Евры так рано???