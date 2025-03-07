FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 82

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я например не против - мне главное, что бы можно было зафиксировать прибыль, в любую из сторон.

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Мы не можем знать куда она пойдёт, мы можем только догадываться с помощью каких не будь инструментов. 

 
Vladimir Baskakov:
Твоя цель - не давать дурацких прогнозов

Сам то что спрыгнул?

Пятница?

 

GBPUSD

На Н1 классический тренд с 4 февраля.

Сейчас импульсная волна, за ней должна последовать коррекционная. Сильное сопротивление на круглом уровне 1.4000. Сейчас во флете. Это горизонтальный канал на меньших ТФ. Фунт еще силён.

522

 
Lesorub:

Вот...


Спасибо. Вроде примерно так же получается, только цель немного скромнее (страшновато против тренда)

 

EURGBP.

Классический тренд в низ. Паттерн 7171. Сейчас во флете с вероятностью коррекционной волны.

535 

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Ну и закрепим для позитива!


 
Мои мажеры плачут.Индекс доверия не внушает. По крайней мере евро еще подвинут вверх. Старая добрая голова с плечами. упс
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Смело продал евро 1.2134 tp 1.2020
 
Vladimir Baskakov:
Смело продал евро 1.2134 tp 1.2020

Рано

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Vladimir Baskakov:
Смело продал евро1.2134 tp 1.2020

 А для чего вышли из покупок Фунта и Евры так рано???

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