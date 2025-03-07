FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 80
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Так - это как ?
поставить BUY минимальным лотом, поверх эпичной сетки в продажи - наверное нет, я его плохому не учил :-)
а я своего тренирую - что бы он мне, небольшую но постоянную прибыль приносил
Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.
Да Яша, я тебя предупреждал
Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.
Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.
Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.
Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.
Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.
Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.
Самая прибыльная тактика. Утомительная.
Я за продажи фунта:
Модельку завтра уточним...
Я за продажи фунта:
Модельку завтра уточним...
Рост выше 1.41 сегодня
На сегодня довольно...
И, "какие ваши доказательства?"...
На сегодня довольно...
И, "какие ваши доказательства?"...
Рост выше 1.41 сегодня
Сегодня уже никак. Не вижу причин движения ни вниз, ни вверх. Вижу - вправо.
Сегодня уже никак. Не вижу причин движения ни вниз, ни вверх.