FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 80

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Maxim Kuznetsov:

Так - это как ?

поставить BUY минимальным лотом, поверх эпичной сетки в продажи - наверное нет, я его плохому не учил :-)

а я своего тренирую - что бы он мне, небольшую но постоянную прибыль приносил  

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Aleksandr Yakovlev:

Смотри в свое корыто, а ко мне во двор не суйся.

Да Яша, я тебя предупреждал
 
Vladimir Baskakov:
Да Яша, я тебя предупреждал

Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.

Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.

Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.

 
Aleksandr Yakovlev:

Ты тут по 5-10п. берешь. То в 1 сторону то в другую сторону открываешься.

Нет никакого понимания в движении цены и еще предупреждаешь о чем то.

Смех просто. Стой в сторонке и не мешай.

Самая прибыльная тактика. Утомительная. 

 

Я за продажи фунта:

Модельку завтра уточним...

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Lesorub:

Я за продажи фунта:

Модельку завтра уточним...

Рост выше 1.41 сегодня
 
Vladimir Baskakov:
Рост выше 1.41 сегодня

На сегодня довольно...

И, "какие ваши доказательства?"...

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Lesorub:

На сегодня довольно...

И, "какие ваши доказательства?"...

Ум
 
Vladimir Baskakov:
Рост выше 1.41 сегодня

Сегодня уже никак. Не вижу причин движения ни вниз, ни вверх. Вижу - вправо. 

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Алексей Тарабанов:

Сегодня уже никак. Не вижу причин движения ни вниз, ни вверх. 

Не удивительно, что ты делаешь на Форексе, вот что удивляет
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