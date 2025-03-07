FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 20

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Maxim Kuznetsov:

не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)

Да я так, развеселить народ

 
Maxim Kuznetsov:

не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)

17 Москвы?

 

10 по NY

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SanAlex:

Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет 


так потихоньку - потихоньку, и вниз прёт.

USDCADM5 2

 
khorosh:

Думаю сходит вниз до 1.2705.

Плохой магнит. От магнетрона надо приспособить.)

Прогноз оказался почти точным. А математики говорят - "случайное блуждание".)


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Интересно - дотянет сегодня досюда 1.37781

GBPUSDH2 1.37781

 

Палки не врут...


 

Чиф:


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вроде хорошо будет, отсюда начать верх - рисунок будет лучше обрисовываются, для прогноза.

USDCADH2

 

Может, пока так?

доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...

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