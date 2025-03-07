FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 20
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не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)
Да я так, развеселить народ
не мучайся - от 17 часов, вверх/вниз 500 пунктов (для 5 знака) это поддержки/сопротивления на ближайшие сутки-два. можно там держать лимитки :-)
17 Москвы?
10 по NY
Я тут всё рассматриваю, куда же она попрёт, и выявил кто куда хочет
так потихоньку - потихоньку, и вниз прёт.
Думаю сходит вниз до 1.2705.
Плохой магнит. От магнетрона надо приспособить.)
Прогноз оказался почти точным. А математики говорят - "случайное блуждание".)
Интересно - дотянет сегодня досюда 1.37781
Палки не врут...
Чиф:
вроде хорошо будет, отсюда начать верх - рисунок будет лучше обрисовываются, для прогноза.
Может, пока так?
доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...