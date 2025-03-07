FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 222
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Раз ты так уверен в техническом анализе,возьми кредиты ,собери всё ,что есть и затарься по полной🤣
такой совет не принимается - он вреден для каждого. Если этим делом заниматься, то только на свои кровные и понимать что можешь остаться без них.
AUD\USD-H2 ------------------- на сегодня цель 0.73485
GOLD-H2 ------ вернётся к 1737.49 и очень скоро увидим, обратное движение к 1770.83
AUD\USD-H2 ------------------- на сегодня цель 0.73485
И по идее,если ты основываешься на индикатор,то для большей уверенности он должен на всех таймфреймах показывать бай!!почти на всех))
так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.
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вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)
GBP\USD-H2 предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх
так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)
GBP\USD-H2 предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх
у меня перекуп показывает и продажи...посмотрим)))
Ну, как бы, можно и в котлетку сыграть...
проверка новой стратегии,торговля по сигналам индикаторов в количестве 5 штук)))