FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 222

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Доброе утро ))Ауди ночью закрыл с небольшим минусом и перезашел в селл...Надежда)))
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dryun777 #:
Раз ты так уверен в техническом анализе,возьми кредиты ,собери всё ,что есть и затарься по полной🤣

такой совет не принимается - он вреден для каждого. Если этим делом заниматься, то только на свои кровные и понимать что можешь остаться без них.  

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AUD\USD-H2      -------------------   на сегодня цель  0.73485

AUDUSDH2 0.73485

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SanAlex #:
AUD\USD-H2      -------------------   на сегодня цель  0.73485


Не каркай))уже запарился его в селл брать😀а 73100 ты в расчет не берёшь?
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GOLD-H2          ------  вернётся к 1737.49 и очень скоро увидим, обратное движение к  1770.83

GOLDH2 1737.49

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SanAlex #:
AUD\USD-H2      -------------------   на сегодня цель  0.73485


И по идее,если ты основываешься на индикатор,то для большей уверенности он должен на всех таймфреймах показывать бай!!почти на всех))
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dryun777 #:
И по идее,если ты основываешься на индикатор,то для большей уверенности он должен на всех таймфреймах показывать бай!!почти на всех))

так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.

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вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)

GBP\USD-H2        предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору  Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх  

GBPUSDH2 1.36092  

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SanAlex #:

так оно и есть - Pivot раз в сутки выставляет уровни - и на всех тайм, видно направление.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот пример от Индикатора Pivot - цена находится ниже уровня (оранжевая линия)

GBP\USD-H2        предположительно что цена упадёт к этому уровню 1.36092 по индикатору  Pivot . Но так же есть другой индикатор "Coral" который ещё поддерживает движение верх  

  

у меня перекуп показывает и продажи...посмотрим)))

 

Ну, как бы, можно и в котлетку сыграть... 


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проверка новой стратегии,торговля по сигналам индикаторов в количестве 5 штук)))

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