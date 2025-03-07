FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 476
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Нет. Созданную тему удалять уже не буду.
К слову - в 2021 году я создавал ветку, но когда увидел Вашу созданную - я свою удалил. Так что - всё честно.
Вот вашей ветки никто не видел. А мою видели и удалили.
Так же был разговор и определенная договоренность в самом конце года,
что создавать ее буду Я.
Так что ни о каком "все честно" здесь и не пахнет.
Покажите, что вы на самом деле честный человек и модератор.
Удалите тему как преждевременно созданную.
Вот вашей ветки никто не видел. А мою видели и удалили.
Так же был разговор и определенная договоренность в самом конце года,
что создавать ее буду Я.
Так что ни о каком "все честно" здесь и не пахнет.
Покажите, что вы на самом деле честный человек и модератор.
Удалите тему как преждевременно созданную.
Вот не играю я в ваши игры годичной давности. Даже не понятно с кем, и почему.
Ладно, все с вами понятно. С наступающим.
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