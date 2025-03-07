FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 476

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Artyom Trishkin #:

Нет. Созданную тему удалять уже не буду.

К слову - в 2021 году я создавал ветку, но когда увидел Вашу созданную - я свою удалил. Так что - всё честно.

Вот вашей ветки никто не видел. А мою видели и удалили.

Так же был разговор и определенная договоренность в самом конце года, 

что создавать ее буду Я.

Так что ни о каком "все честно" здесь и не пахнет.

Покажите, что вы на самом деле честный человек и модератор.

Удалите тему как преждевременно созданную.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Вот вашей ветки никто не видел. А мою видели и удалили.

Так же был разговор и определенная договоренность в самом конце года, 

что создавать ее буду Я.

Так что ни о каком "все честно" здесь и не пахнет.

Покажите, что вы на самом деле честный человек и модератор.

Удалите тему как преждевременно созданную.

Вот не играю я в ваши игры годичной давности. Даже не понятно с кем, и почему.
С наступающим Вас!
 
Artyom Trishkin #:
Вот не играю я в ваши игры годичной давности. Даже не понятно с кем, и почему.
С наступающим Вас!

Ладно, все с вами понятно. С наступающим.

 

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