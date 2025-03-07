FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 247
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Пипсотня, голимая...
Как то так.
И еще малость...
Как то так.
Александр у тебя по евро австралия какой прогноз???я высчитал падение а он чтото пока никак)))
Александр у тебя по евро австралия какой прогноз???я высчитал падение а он чтото пока никак)))
Либо так либо так.
Либо так либо так.
подождём нижний вариант))
подождём нижний вариант))
Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.
Пипсотня, голимая...
пипсотня говоришь?)))типа этого?))
Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.
я пока не думаю..проверю волны и фигуру)))как сработает