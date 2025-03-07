FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 247

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Пипсотня, голимая...        



 

Как то так.


 

И еще малость...



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Ухх свеча часовая по золотуууу,,вот бычков скоро обуют🤣на ночь опять шабашка по золоту))
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Aleksandr Yakovlev #:

Как то так.


Александр у тебя по евро австралия какой прогноз???я высчитал падение а он чтото пока никак)))

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Screenshot_11.jpg  122 kb
 
dryun777 #:

Александр у тебя по евро австралия какой прогноз???я высчитал падение а он чтото пока никак)))

Либо так либо так.


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Aleksandr Yakovlev #:

Либо так либо так.


подождём нижний вариант))

 
dryun777 #:

подождём нижний вариант))

Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.

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Lesorub #:

Пипсотня, голимая...        



пипсотня говоришь?)))типа этого?))

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Screenshot_1.jpg  27 kb
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Aleksandr Yakovlev #:

Я больше склонен думать на счет верхнего. Но дело твое.

я пока не думаю..проверю волны и фигуру)))как сработает

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