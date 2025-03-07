FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 124
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Речь не о чем! Дрыны давно все нарисовали... Встаем в продажи свободными средствами, на откатах добава. Все!
Всегда читаю блог Сергея Ершова https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743658 он довольно таки объективно оценивает ситуацию и часто совпадают его прогнозы и он похоже против падения евро...
EUR/USD. Как и ожидалось, на своем заседании 22 апреля Европейский Центральный Бан
сохранил ультрамягкую политику и не стал вносить никаких корректировок. А его глава Кристин Лагард приложила максимум усилий, чтобы ограничить дальнейший рост евро. Из ее выступления инвесторы должны были сделать вывод, что ЕЦБ начнет сворачивать фискальные стимулы (QE) позже, чем ФРС США, так как экономика Евросоюза отстает от американской. (По прогнозам JPMorgan, ВВП Еврозоны после спада в I квартале 2021г. на 1%, во II квартале должен вырасти на 6%. В США же аналогичные цифры выглядят как +5% и +10%).
ЕЦБ не заинтересован в сильном евро, поскольку это мешает европейскому экспорту, и считает текущие котировки EUR/USD достаточно высокими. Однако, г-жа Лагард так и не смогла развернуть тренд пары вниз. Тем более, что, с большой вероятностью, на предстоящем в среду 28 апреля заседании ФРС США его глава Джером Пауэлл скажет тоже самое, что и она, – то, что, хотя темпы восстановления экономики США и впечатляют, этого совершенно недостаточно, чтобы начать обсуждать сворачивание программ фискального стимулирования.
Следующее заседание ЕЦБ состоится 10 июня, и за это время может произойти очень многое. Евро будут подталкивать вверх нарастающие темпы вакцинации и восстановление экономики ЕС. И медведям вряд ли удастся развернуть пару на юг до тех пор, пока доходность по казначейским облигациям США не начнет снова расти.
Аналитики Goldman Sachs считают, что к концу мая четыре крупнейшие страны Еврозоны сделают прививки 37% своего населения, а к концу июня эта цифра составит уже 54%. В результате банк повысил прогноз по EUR/USD с $1.2100 к концу года до $1.2500.
Всегда читаю блог Сергея Ершова https://www.mql5.com/ru/blogs/post/743658 он довольно таки объективно оценивает ситуацию и часто совпадают его прогнозы и он похоже против падения евро...
КУКЛ его разочарует...
Неожиданно, как всегда.
Индекс аналогично:
Индекс аналогично:
Привет. Согласен с тобой по еве. Пойдет вниз и глубоко.
Возможно от 1,21300--1,21400 будет формироваться разворот.
Привет. Согласен с тобой по еве. Пойдет вниз и глубоко.
Возможно от 1,21300--1,21400 будет формироваться разворот.
тоже подержу - на сегодня цель 1.21520. но что бы, глубоко вниз - не может быть. - формируется на долгое время, движение верх.
где то от 1.19400 - можно открывать позиции верх и целится к 1.24500
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Фунт как бы готов низы покорять - правда может сегодня ещё одну точку верхнею захватить 1.39300
По еве продажа. Пока предварительно. Сигнал слабый но есть.
По еве продажа. Пока предварительно. Сигнал слабый но есть.
Похоже таки да, европе не нужна дорогая валюта... и они её будут опускать, чтобы распродаться, да туристов заманить, шла хорошо вниз вот смотрю решили скинуть лишних в 16*56 пошел отскок берут на испуг... и похоже будет гэпише вниз...чтобы не набирать лишку народа...
Ставлю сетку на всякий случай... могут долбануть перед полуночью...
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по двум парам ожидаю сегодня цели 1. - евро\бакс 1.20313 2. - фунт\бакс 1.38310
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золото хочет сегодня верх - но цели внизу.
Это точно!