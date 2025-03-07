FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 365
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Есть новость. Прошу ознакомиться.
Сегодня Россия празднует изгнание поляков из Кремля, а весь остальной мир «переваривает» начало тейперинга, объявленное накануне.
Поскольку сегодня многие из нас не спешат на работу, можно спокойно посидеть и подумать о том, что такого наговорил Пауэлл и почему все, сказаное им, не слишком испугало рынки.
Что было сказано. Основное.
• Инфляция связана со сбоями в цепочках поставок и сильным спросом.
• Эффект от сбоев в цепочках поставок продлится дольше, чем ожидалось.
• Если мы увидим, что инфляция устойчиво держится выше уровня, который нам нужен, мы скорректируем политику.
• Инфляция, которую мы наблюдаем сейчас, ни в коей мере не соответствует ценовой стабильности.
• Тейперинг завершится в середине следующего года.
• Тейперинг происходит раньше и быстрее, отчасти потому, что мы видим ускорение инфляции.
• Для повышения ставок время не пришло.
• Мы «не сдали тест» на начало повышения ставок, потому что еще не достигли максимальной занятости.
Если проще, то все выглядит следующим образом.
«Ежемесячный объем операций сократится с $120 млрд до $105 млрд, а затем продолжит падать со скоростью $15 млрд каждый месяц», говорится в релизе FOMC.
Объемы выкупа казначейских облигаций (сейчас это $80 млрд в месяц) будут сокращаться на $10 млрд каждый месяц, а ипотечных бондов (сейчас $40 млрд) – на $5 млрд. В результате к июню 2022 поток долларов, который больше года лился на рынки из-под «печатного станка» американского центробанка, остановится до нуля.»
Почему рынки не упали?
Потому, что все вышесказанное уже было проговорено 100 раз, и ничего экстраординарного не прозвучало.
ФРС по-прежнему полагает, что инфляция носит временный характер и в дальнейшем все уладится.
Ну а чего еще Пауэлл должен был сказать? Мы погорячились и напечатали так много, что уже и самим страшно? Не смешите. С этой инфляцией неувязочка вышла, и во всем виноват Чубайс? Я боюсь, что они еще не знакомы с Анатолием Борисовичем.
Поскольку во всем, как выясняется, виноваты сбои в поставках, то и особенно винить-то некого.
Полагаю, что в анонсированный Пауэлом план жизнь заставит вносить некоторые изменения.
Почему? Хотя бы потому, что по «новому плану QE, с декабря по март ФРС добавит в систему $300 млрд, а Минфин США <одновременно с этим> разместит облигации чистым объемом $750 млрд, чтобы пополнить запасы кэша после того, как поток госдолга будет повышен окончательно.
Это означает отток ликвидности на $450 млрд. Следовательно, долларов в системе станет меньше, а значит, доллар станет дороже.
Предыдущий раз ФРС останавливала «печатный станок» в 2014 году. На этом фоне индекс доллара пережил сильнейшее ралли с 1999 года, а цены на нефть рухнули почти втрое.»
Таким образом, жизнь может заставить ФРС изменить свои планы:
• Если инфляция начнет выходить из-под контроля – темпы сокращения предоставления ликвидности могут быть ускорены.
• Если мы увидим резкие обвалы на рынках акций и излишнее укрепление доллара – возможно, в сокращении предоставления ликвидности будет наоборот взята небольшая пауза.
• Ну а если Пауэлла кто-то сменит в ближайшие месяцы, вообще многое может измениться.
Чего ждем?
1. В среднесрок (на ближайшие полгода) – продолжение укрепления доллара относительно большинства валют. Возможно, за исключением британского фунта.
2. Увеличение волатильности на рынках. Возможные коррекции на рынке акций. Возможные снижения цен на коммодитиз.
3. Рост процентных ставок по всему миру. Сегодня есть шанс на то, что Банк Англии первым повысит ставку. Незначительно, всего на 15 б. п. Но повысит.
Пока похоже на то, что «халява» заканчивается.
Евро Австралия быстренько с минусов вышел)) покупайте,статистика австралийца очень плохая,,в итоге австралиец будет дешеветь
А разве покупать, если вниз пойдет???
А разве покупать, если вниз пойдет???
А ведь кто то меня по евро фунту стращал немного, что вниз пойдет.
Так же еще закрыл
Есть новость. Прошу ознакомиться.Цифра пока всех спасает
1. В среднесрок (на ближайшие полгода) – продолжение укрепления доллара относительно большинства валют. Возможно, за исключением британского фунта.
2. Увеличение волатильности на рынках. Возможные коррекции на рынке акций. Возможные снижения цен на коммодитиз.
3. Рост процентных ставок по всему миру. Сегодня есть шанс на то, что Банк Англии первым повысит ставку. Незначительно, всего на 15 б. п. Но повысит.
Пока похоже на то, что «халява» заканчивается.
Цифра пока всех спасает и еще долго будет спасать, может благодаря ей только мир держится на плаву... только она генерирует пока что бесконечный доход и остановки пока не видно... только климатические катаклизмы да глобальная пандемия и могут остановить ея победную поступь... ну могут еще придумать контр цифровую революцию за биологическую независимость от засилия робототехники... это чтоб не с роботом трахаться, а по любви как природа задумала... по человечески значит, а не под присмотром большого брата по режиму и по графику...)))
А ведь кто то меня по евро фунту стращал немного, что вниз пойдет.
И что ты тут показываешь??если сам не вникаешь,сиди уж и молчи..давай чао,,мне не интересна дискуссия с тобой!!если чуть ума есть отвечать не станешь..удачи
ты чо паря рамцы попутал... я вроде культурно спросил. в этом случае шортят вроде бы, а ты что пишешь грамотей хренов, ума у меня нет ты сам то что творишь... какое- то шизофреническое недержание тебя вообще банить за грубость пора... умный тв наш благоразумный... катись отселева на все четыре...
Последнее китайское бдит. Не забывайте)))
нет ну обидно же ни с того ни с сего... ставит из себя гуру всех времен и народов... нашелся командир блин...