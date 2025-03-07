FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 36
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может досюда 141.982 дотянет - и пару дней по болтается?
пока рано гадать..америка после праздника проснётся, будет видно
пока рано гадать..америка после праздника проснётся, будет видно
GBPJPYH2 так то она вниз просится -
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евро ена хорошо сегодня прошлась
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вот может пойти вниз -
что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте.
вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё
Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?
такое ощущение что все просто вышли из рынка
все ждут развязки - начнут входить после 22 января
- ну а я, пока в минусах
Gold - этот уровень проскочить 1861.61 - тогда как пушинка, к этому уровню 1930.92 на этой неделе, долетит.
что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте.
вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё
Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?
такое ощущение что все просто вышли из рынка
Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.
Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.
на фунте сторожок сработал вниз. Только-что буквально. в 8.40 (9.40 по Москве). И начались чудеса. Как-то неправильно, вместо привычного отбоя всплеск тудым-сюдым. В общем сегодня я на заборе :-)
что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте.
вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё
Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?
такое ощущение что все просто вышли из рынка
Весь крупняк сиди в кеше, толи не знают во что вложить, толи готовятся к большому концу света... только тогда их кеша никому уже не нужен будет...)) да пусть подавятся своим богатством, надо точно провести обнуление неправедно нажитых капиталов... пока они войну не начали за якобы свои непосильным трудом нажитые капиталы...
Весь крупняк сиди в кеше, толи не знают во что вложить, толи готовятся к большому концу света... только тогда их кеша никому уже не нужен будет...)) да пусть подавятся своим богатством, надо точно провести обнуление неправедно нажитых капиталов...
а вчера вечером крупняку налили много денюшек. видимо чтобы было что обнулять :-)
Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.
Значит заварушку организуют, как без этого крутого шоу...они большие мастера на голливудские постановки...