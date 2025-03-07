FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 36

Новый комментарий
 
SanAlex:

может досюда 141.982 дотянет - и пару дней по болтается? 


пока рано гадать..америка после праздника проснётся, будет видно

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

пока рано гадать..америка после праздника проснётся, будет видно

GBPJPYH2 так то она вниз просится - 

GBPJPYH2

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

евро ена хорошо сегодня прошлась 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

вот может пойти вниз - 

EURJPYM6 9

Файлы:
EURJPYH2.png  56 kb
 

что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте. 

вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё

Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?

такое ощущение что все просто вышли из рынка

Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
Решение Банка Англии по процентной ставке - экономические данные Великобритании
  • www.mql5.com
Решение Банка Англии по процентной ставке (BoE Interest Rate Decision) принимается на заседаниях Комитета по денежной политике британского регулятора и публикуется через две недели после заседания
[Удален]  

все ждут развязки - начнут входить после 22 января 

- ну а я, пока в минусах

EURJPYM6 чччч 

[Удален]  

Gold - этот уровень проскочить 1861.61 - тогда как пушинка, к этому уровню 1930.92 на этой неделе, долетит.


Файлы:
XAUUSDH2_1930.92.png  45 kb
 
Maxim Kuznetsov:

что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте. 

вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё

Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?

такое ощущение что все просто вышли из рынка

Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.  

 
sibirqk:

Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.  

на фунте сторожок сработал вниз. Только-что буквально. в 8.40 (9.40 по Москве). И начались чудеса. Как-то неправильно, вместо привычного отбоя всплеск тудым-сюдым. В общем сегодня я на заборе :-)

 
Maxim Kuznetsov:

что-ж такое-то...рынок второй день просто тупит на месте. 

вчера понятно - выходной в штатах, но сегодня должны были раскочегарится. А так только в азиатскую сессию чего-то пукнуло и всё

Чего все ждут ? процентной ставки Китая или байденизации США ?

такое ощущение что все просто вышли из рынка

Весь крупняк сиди в кеше, толи не знают во что вложить, толи готовятся к большому концу света... только тогда их кеша никому уже не нужен будет...)) да пусть подавятся своим богатством, надо точно провести обнуление неправедно нажитых капиталов... пока они войну не начали за якобы свои непосильным трудом нажитые капиталы...

 
Сергей Криушин:

Весь крупняк сиди в кеше, толи не знают во что вложить, толи готовятся к большому концу света... только тогда их кеша никому уже не нужен будет...)) да пусть подавятся своим богатством, надо точно провести обнуление неправедно нажитых капиталов...

а вчера вечером крупняку налили много денюшек. видимо чтобы было что обнулять :-)

 
sibirqk:

Сегодня инаугурация Байдена, если все пройдет без перфоманса в виде взрывов, революций батлов с полицией, то доллар упадет по всему спектру к завтрешнему. Ну а если случится какая заварушка, то вырастет. Имхо конечно.  

Значит заварушку организуют, как без этого крутого шоу...они большие мастера на голливудские постановки...

1...293031323334353637383940414243...476
Новый комментарий