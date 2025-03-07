FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 239

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SanAlex #:

XAU\USD 1758.94  --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?


Совпадение и повезло!!а на ночь на понижение!!!
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SanAlex #:

XAU\USD 1758.94  --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?


Прям в аккурат до трендовой линии)))продажи))
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SanAlex #:

XAU\USD 1758.94  --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?


Прям в аккурат до трендовой линии)))продажи))
 
SanAlex #:

XAU\USD 1758.94  --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?


Бывает...


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dryun777 #:

что там твои    пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))

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SanAlex #: 2021.09.30 02:26

EUR\AUD-H2         ----  сегодня к 1.62505

Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00

а ещё и сам влез в эту пару EURAUD

EURAUD

 
SanAlex #:


а ещё и сам влез в эту пару EURAUD


А что с ней не так?


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Lesorub #:

А что с ней не так?

я рано начал покупки - нужно сейчас входить в верх 

EURAUD 090

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SanAlex #:

Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00

а ещё и сам влез в эту пару EURAUD


Я нормально закрыл её с хорошим профитом,,я же в селл стоял. А ты покупки наверное)))попозже может и можно подумать о покупках..сегодня рынок вечером в неадеквате🤣
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SanAlex #:

Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00

а ещё и сам влез в эту пару EURAUD


chfjpy что у тебя показывают пивот??у меня сигналы на продажу. Пол часа,час подтвердились,жду 4 часовой сигнал
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cadjpy вниз, должен но со скачком цены на нефть канадец окреп чтото
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