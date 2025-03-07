FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 239
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XAU\USD 1758.94 --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?
XAU\USD 1758.94 --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?
XAU\USD 1758.94 --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?
XAU\USD 1758.94 --------- Почему когда с трудом верится - так и бывает!?
Бывает...
что там твои пивот на EURAUD показывают?у меня все признаки вниз..вот сижу думаю)))
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SanAlex #: 2021.09.30 02:26
EUR\AUD-H2 ---- сегодня к 1.62505
Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00
а ещё и сам влез в эту пару EURAUD
а ещё и сам влез в эту пару EURAUD
А что с ней не так?
А что с ней не так?
я рано начал покупки - нужно сейчас входить в верх
Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00
а ещё и сам влез в эту пару EURAUD
Не верное время ( 2021.09.30 02:26 )для прогноза выбрал - надо прогнозировать после 11.00
а ещё и сам влез в эту пару EURAUD