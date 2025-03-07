FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 16
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Я залез в отскок до 1875, посмотрим)
приблизительно отсюда - (ну может ещё немного упасть) по идее должна в верх двинуть к 1966.38 (тренд ещё бычий )
у меня проще - накупил, заранее установил хотючую прибыль(например хочу 5000 руб) как средства пополнятся на эту сумму эксперт на всех парах закроет всё и удалится.
- приходится потом другую хотелку настроить и всё по кругу.
У меня нет хотелки... ./
Если ставить автомат то это только до 100% в месяц и того меньше - долго... ./
приблизительно отсюда - (ну может ещё немного упасть) по идее должна в верх двинуть (тренд ещё бычий )
Ниже уже никто не ждёт, поэтому и залез в отскок, но тренд на ближайшие дни нисходящий без вопросов
Ниже уже никто не ждёт, поэтому и залез в отскок, но тренд на ближайшие дни нисходящий без вопросов
нисходящий третий день - не за горами сигнал верх на 2часовом(я ему больше доверяю 2часовому)
нисходящий третий день - не за горами сигнал верх на 2часовом(я ему больше доверяю 2часовому)
Я больше доверяю соотношению спроса и предложения а большинство индюков это просто картинка)
Пост №143
Снимаю сливки и на выходные.
Всем больших профитов - читайте посты!!!
XAU\USD - вот это она, за три дня, -дала жару.
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если сравнить картинку из этого поста https://www.mql5.com/ru/forum/359287#comment_19986124
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- получается - перенеся прошлое в бедующее, уровни повторяются .
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Фунт только набирает обороты - и целится к верху к 1.49757
-есть не большой шанс вниз пойти, если цена закрепится ниже 1.33883
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всё же ещё может - наследующее неделе опустится к 1.34010
биткойн наконец-то упадёт к 33960.614