FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 166
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Привет. По еве вижу как то так. В чем то похоже.
Привет. Рано. Ты же прогнозировал 1.10)
EUR\USD-H2 ------ ещё одну цель 1.16564 , внизу должна взять - и можно целится вверх.
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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.08.13 09:10
Как вариант:
Палки не врут...
Можно задушить КИВИ:
Есть тема про зеленого...
А потом, всемирное кидалово!!!
Можно задушить КИВИ:
Привет. Можешь подобное по золоту показать?
Дневки:
Неделька:
Дневные свечи типа в бай все...
На неделях есть цель в 1417.91
В принципе, ситуевина аналогичная баксу...
Итак, есть сетап:
Их полно на разных парах. КУКЛ рисует цели и там и там. И цена будет и там и там...
Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???
Итак, есть сетап:
Их полно на разных парах. КУКЛ рисует цели и там и там. И цена будет и там и там...
Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???
Зачем все? Свой кусочек взял и куришь)
Зачем все? Свой кусочек взял и куришь)