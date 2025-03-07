FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 166

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Aleksandr Yakovlev:

Привет. По еве вижу как то так. В чем то похоже.

Привет. Рано. Ты же прогнозировал 1.10)

[Удален]  

EUR\USD-H2             ------      ещё одну цель 1.16564 , внизу должна взять - и можно целится вверх.

EURUSDH2 1.16564

 

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Lesorub, 2021.08.13 09:10

Как вариант:


                                                                                     



 Палки не врут...           

 

Можно задушить КИВИ:


 

Есть тема про зеленого...


А потом, всемирное кидалово!!!

 
Lesorub:

Можно задушить КИВИ:


Привет. Можешь подобное по золоту показать?
 
RomFil:
Привет. Можешь подобное по золоту показать?

Дневки:

Неделька:


Дневные свечи типа в бай все...

На неделях есть цель в 1417.91

В принципе, ситуевина аналогичная баксу...                                      

 

Итак, есть сетап:

Их полно на разных парах. КУКЛ рисует цели и там и там. И цена будет и там и там...

Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???                  

 
Lesorub:

Итак, есть сетап:

Их полно на разных парах. КУКЛ рисует цели и там и там. И цена будет и там и там...

Вопрос: как нахлобучить КУКЛа и забрать ВСЕ ???                  

Зачем все? Свой кусочек взял и куришь)

 
MakarFX:

Зачем все? Свой кусочек взял и куришь)

Обьегорит...

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