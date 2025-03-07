FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 23
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
кто кого... он что неприкасаемый - лепить и оскорблять, буду также лепить как и он лепит... и нечего негодяя защищать...
Сергей, успокойся пожалуйста. Проси с него обоснование прогнозов
Он меня нубом и нулем... а я буду успокаиваться, да за это морду, бьют между прочим... не, буду тоже его доставать пока либо его или меня не забанят... безнаказанность развращает, как и гитлера в свое время... и я его предупредил в личке, что опубликую... нет продолжил...
А фунт точно хорошо пошел, как долго только, а вот биток застрял, вообще наверно с перепугу сливать все будут...
Зацените, сам придумал.
эт точно, чем больше открываешь, тем больше теряешь - всё хорошо в меру...
Макс жжот
Ветка мега-трейдеров: "смотрите как классно я не открылся" :-)
Макс жжот
Аналогичный анекдот. Куда только я не ездил на отдых: в Турцию не ездил, в Грецию не ездил, в Италию не ездил. В этом году во Францию не поеду.
Ветка мега-трейдеров: "смотрите как классно я не открылся" :-)
закон 10% никто не отменит... кто уходит ниже редко выживает... или пьет пьет шампанское...
Аналогичный анекдот. Куда только я не ездил на отдых: в Турцию не ездил, в Грецию не ездил, в Италию не ездил. В этом году в Италию не поеду.
Так же, только про холодильник
....Посмотри в холодильник чего там только нет
мяса нет, рыбы нет, масло нет, ........