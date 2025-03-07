FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 23

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Сергей Криушин:

кто кого... он что неприкасаемый -  лепить и оскорблять, буду также лепить как и он лепит... и нечего негодяя защищать...

Сергей, успокойся пожалуйста. Проси с него обоснование прогнозов 
 
Renat Akhtyamov:
Сергей, успокойся пожалуйста. Проси с него обоснование прогнозов 

Он меня нубом и нулем... а я буду успокаиваться, да за это морду, бьют между прочим... не, буду тоже его доставать пока либо его или меня не забанят... безнаказанность развращает, как и гитлера в свое время... и я его предупредил в личке, что опубликую... нет продолжил... 

А фунт точно хорошо пошел, как долго только, а вот биток застрял, вообще наверно с перепугу сливать все будут...

 
Зацените, сам придумал.
Успешно торговать это не только иметь способность открывать ордер, но и иметь способность не открывать его. 
 
RUSLAN KUZNETSOV:
Зацените, сам придумал.
Успешно торговать это не только иметь способность открывать ордер, но и иметь способность не открывать его. 

эт точно, чем больше открываешь, тем больше теряешь - всё хорошо в меру...

 
Ветка мега-трейдеров: "смотрите как классно я не открылся" :-)
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

Макс жжот 

 
Maxim Kuznetsov:
Ветка мега-трейдеров: "смотрите как классно я не открылся" :-)
Счас купит, ты же продал ;)
 
Aleksei Stepanenko:

Макс жжот 

Аналогичный анекдот. Куда только я не ездил на отдых: в Турцию не ездил, в Грецию не ездил, в Италию не ездил. В этом году во Францию не поеду.

 
Maxim Kuznetsov:
Ветка мега-трейдеров: "смотрите как классно я не открылся" :-)

закон 10% никто не отменит... кто уходит ниже редко выживает... или пьет пьет шампанское...

 
khorosh:

Аналогичный анекдот. Куда только я не ездил на отдых: в Турцию не ездил, в Грецию не ездил, в Италию не ездил. В этом году в Италию не поеду.

Так же, только про холодильник

....Посмотри в холодильник чего там только нет

    мяса нет, рыбы нет, масло нет, ........

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