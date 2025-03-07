FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 110

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Mehemmed Ismayilov:
Как там торговать нормально можно деньги выводят? Просто хочу торговать на этом брокере что посоветуете?

Вводить вводил - а вот выводить пока ещё не пришлось.

 
Mehemmed Ismayilov:
Нормальный брокер деньги выводят?

нормально все

бухгалтер конечно не такой быстрый как ввод
 
SanAlex: Вводить вводил - а вот выводить пока ещё не пришлось.

Игра в одни ворота?

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Konstantin Erin:

Игра в одни ворота?

Не знаю. просто что ввел, проиграл. - Можно попробовать ввести и потом вывести.

\\\\\\\\\\\

Лично мне, что не понравилось. 

1. Личный кабинет - не очень хорош.

2. Терминал мт5 - пропадала связь. - Сейчас вроде это поправили.

Что нравится

1. Нет звонков - 

2. На почту приходит - только нужная Информация.

 
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Как Вы думаете EUR - USD готова двинуть вверх ?

EURUSDH4

 
SanAlex:

Как Вы думаете EUR - USD готова двинуть вверх ?


Смотря в каком диапазоне цен смотреть. Ну или проще сказать на каком ТФ??

 
А если ещё проще то когда цена пойдёт вверх, ведь то, что цена пойдёт вверх никто не сомневается)
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Uladzimir Izerski:

Смотря в каком диапазоне цен смотреть. Ну или проще сказать на каком ТФ??

Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.

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от этого уровня - выше или ниже к концу недели ? 

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Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2

EURUSDH4 1.2

 
SanAlex:

Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.

\\\\\\\\\\\\\\\\\

от этого уровня - выше или ниже к концу недели ? 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2


Цена никому никогда ничего не должна.))

А расклад на месячном графике такой.

А купить или продать мы можем в любой точке графика по цене тика))

k115

 
SanAlexКак Вы думаете EUR - USD готова двинуть вверх ?

EUR - USD всем нам сильно задолжала. и потому ДОЛЖНА двигаться вверх. вернее хозяева рынка, гоняясь за прибылью, ДОЛЖНЫ двинуть ее вверх. Это ДОЛЖНО произойти с середины апреля. Хотите быть в курсе - следите за моим сигналом. Там -97% это я нарочно слил до 1000 после модернизации роботов чтоб удобнее было далее следить. На днях жду повышения евро до 1,185 дня на три, потом падение до 1,16 а потом окончательно кверху

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