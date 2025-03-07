FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 110
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Как там торговать нормально можно деньги выводят? Просто хочу торговать на этом брокере что посоветуете?
Вводить вводил - а вот выводить пока ещё не пришлось.
Нормальный брокер деньги выводят?
нормально всебухгалтер конечно не такой быстрый как ввод
Игра в одни ворота?
Игра в одни ворота?
Не знаю. просто что ввел, проиграл. - Можно попробовать ввести и потом вывести.
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Лично мне, что не понравилось.
1. Личный кабинет - не очень хорош.
2. Терминал мт5 - пропадала связь. - Сейчас вроде это поправили.
Что нравится
1. Нет звонков -
2. На почту приходит - только нужная Информация.
Как Вы думаете EUR - USD готова двинуть вверх ?
Как Вы думаете EUR - USD готова двинуть вверх ?
Смотря в каком диапазоне цен смотреть. Ну или проще сказать на каком ТФ??
Смотря в каком диапазоне цен смотреть. Ну или проще сказать на каком ТФ??
Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.
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от этого уровня - выше или ниже к концу недели ?
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Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2
Ну что бы наверняка - на всю неделю. С Понедельника - по Пятницу.
\\\\\\\\\\\\\\\\\
от этого уровня - выше или ниже к концу недели ?
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Попробую дать прогноз на эту неделю - Цена должна коснутся 1.2
Цена никому никогда ничего не должна.))
А расклад на месячном графике такой.
А купить или продать мы можем в любой точке графика по цене тика))
EUR - USD всем нам сильно задолжала. и потому ДОЛЖНА двигаться вверх. вернее хозяева рынка, гоняясь за прибылью, ДОЛЖНЫ двинуть ее вверх. Это ДОЛЖНО произойти с середины апреля. Хотите быть в курсе - следите за моим сигналом. Там -97% это я нарочно слил до 1000 после модернизации роботов чтоб удобнее было далее следить. На днях жду повышения евро до 1,185 дня на три, потом падение до 1,16 а потом окончательно кверху