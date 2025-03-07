FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 457

Новый комментарий
 

          EUR_USD  

      Длительные коррекции нивелируют импульсы , рынок забывает их , сквизы никто не отменял , наблюдаем поведение рынка по отношению к уровням . 

    1305 - баланс , S\R -1270 и 1340 .


     

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Удачи с продажами.

Уже пошло вверх?
 
Vladimir Baskakov #:
Уже пошло вверх?

фунт сделал так


 

но все равно все будет норм!


 
Aleksandr Yakovlev #:

По фунту покупка.


Риск уменьши. Фунт это еще та штучка.
;)
 PS
В плюсе же на  $68 был,  проспал?
 
Renat Akhtyamov #:
Риск уменьши. Фунт это еще та штучка.
;)
 PS
В плюсе же на  $68 был,  проспал?

Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,

 а так же по еве.

По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..

Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)

Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,

 а так же по еве.

По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..

Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)

Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
Не взял 68, сейчас -50. В чём стратегия?
 
Vladimir Baskakov #:
Не взял 68, сейчас -50. В чём стратегия?

А вас товарищ Баскаков я попрошу не комментировать мои решения и мою стратегию.

Она вам не доступна для понимания.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

А вас товарищ Баскаков я попрошу не комментировать мои решения и мою стратегию.

Она вам не доступна для понимания.

Думаю не только мне
 
Renat Akhtyamov #:
Риск уменьши. Фунт это еще та штучка.
;)
 PS
В плюсе же на  $68 был,  проспал?

Я немного удивлен, что кто то кроме отдельной персоны еще наблюдает за моими торгами)))

1...450451452453454455456457458459460461462463464...476
Новый комментарий