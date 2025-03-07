FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 457
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EUR_USD
Длительные коррекции нивелируют импульсы , рынок забывает их , сквизы никто не отменял , наблюдаем поведение рынка по отношению к уровням .
1305 - баланс , S\R -1270 и 1340 .
Удачи с продажами.
Уже пошло вверх?
фунт сделал так
но все равно все будет норм!
По фунту покупка.
Риск уменьши. Фунт это еще та штучка.
Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,
а так же по еве.
По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..
Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
Нет. На работе был. Не переживай. Это только самое начало восхождения по фунту,
а так же по еве.
По канадцу у меня еще есть позиции на продажу..
Если интересно могу показать скрин. (прогноза правда не делал по этой паре)Да и еще. Если достигается такая просадка по счету, соответственно и прибыль должна быть не менее.
Не взял 68, сейчас -50. В чём стратегия?
А вас товарищ Баскаков я попрошу не комментировать мои решения и мою стратегию.
Она вам не доступна для понимания.
А вас товарищ Баскаков я попрошу не комментировать мои решения и мою стратегию.
Она вам не доступна для понимания.
Риск уменьши. Фунт это еще та штучка.
Я немного удивлен, что кто то кроме отдельной персоны еще наблюдает за моими торгами)))