FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 443
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чай не помогает... только водка... лучшее средство от таких как ты флудеров понтеров... с тобой уже никаких нервов не хватает... послал бы я тебя как жирик... на три буквы ...св*** него*** эго***... да забанят навеки... а я еще жить хочу...)))))
Понятно , живи, ты безобидный
Пошел ты... и еще 100 раз... пошел ты... на ху**тор бабочек ловить....)))) надоел уже, честное слово, как банный лист прилипаешь... пиши пиши я отвечу всё веселей... ты же прост как солдат Швейк... из какой-то чешской комедии...или книга такая была...в СССР еще помню...
Пошел ты... и еще 100 раз... пошел ты... на ху**тор бабочек ловить....))))
Даже не буду на тебя жаловаться, жалко
жалуйся, стукачок... я соблюдаю нормы приличия... и чту уголовный кодекс...))) да ладно не обижайся всё шутка юмора... недалекий ты человечек...
Вот нашел в базе... Не за эти ли треугольники все бьются в помешательстве... сам не смотрел, так как давно на 5 ке, но очень удивился такому советнику... там даже клянуть чела нехорошими словами начали... видать сильно задел интересы других халявщиков... да и надо крутить на демо хотя бы, чтобы убедиться... кто бы покрутил и отписался... стоящая вещь или не очень... в соседней ветке "Кольцо" тоже поставил...
https://www.mql5.com/ru/code/36897
КУКЛ накрячит всех...
Мои мысли по EURUSD на BUY ,кто согласен, кто нет, почему ?
...
Даже не буду на тебя жаловаться, жалко
Мдя... Только жаловаться и осталось... Где твой клоунский запал?
Мдя... Только жаловаться и осталось... Где твой клоунский запал?
Да всё нормально, зарабатываю торговлей потихоньку