FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 443

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Сергей Криушин #:

чай не помогает... только водка... лучшее средство от таких как ты флудеров понтеров... с тобой уже никаких нервов не хватает... послал бы я тебя как жирик... на три буквы ...св*** него*** эго***... да забанят навеки... а я еще жить хочу...)))))

Понятно , живи, ты безобидный
 
Vladimir Baskakov #:
Понятно , живи, ты безобидный

Пошел ты... и еще 100 раз... пошел ты... на ху**тор бабочек ловить....)))) надоел уже, честное слово, как банный лист прилипаешь... пиши пиши я отвечу всё веселей... ты  же прост как солдат Швейк... из какой-то чешской комедии...или книга такая была...в СССР еще помню... 

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Сергей Криушин #:

Пошел ты... и еще 100 раз... пошел ты... на ху**тор бабочек ловить....))))

Даже не буду на тебя жаловаться, жалко
 
Vladimir Baskakov #:
Даже не буду на тебя жаловаться, жалко

жалуйся, стукачок... я соблюдаю нормы приличия...  и чту уголовный кодекс...))) да ладно не обижайся всё шутка юмора... недалекий ты человечек...

 

Вот нашел в базе... Не за эти ли треугольники все бьются в помешательстве... сам не смотрел, так как давно на 5 ке, но очень удивился такому советнику... там даже клянуть чела нехорошими словами начали... видать сильно задел интересы других халявщиков... да и надо крутить на демо хотя бы, чтобы убедиться... кто бы покрутил и отписался... стоящая вещь или не очень... в соседней ветке "Кольцо" тоже поставил...

https://www.mql5.com/ru/code/36897

Triangular Arbitration
Triangular Arbitration
  • www.mql5.com
Tреугольный арбиртаж - торговля по трем валютным парам.
 

КУКЛ накрячит всех...


 
Мои мысли по EURUSD на BUY ,кто согласен, кто нет, почему ?
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Screenshot_6.png  41 kb
 
mixail789 mixajlof #:
Мои мысли по EURUSD на BUY ,кто согласен, кто нет, почему ?

...

 
Vladimir Baskakov #:
Даже не буду на тебя жаловаться, жалко

Мдя... Только жаловаться и осталось... Где твой клоунский запал? 

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Georgiy Merts #:

Мдя... Только жаловаться и осталось... Где твой клоунский запал? 

Да всё нормально, зарабатываю торговлей потихоньку

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