FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 78

Новый комментарий
[Удален]  
file87:

на таком таймфрейме это все шум 

да нет пока шума! - меня ещё не прогнали с ветки. 

эксперт решил Вас подержать верх

EURUSDM3 нн

 
SanAlex:

да нет пока шума! - меня ещё не прогнали с ветки. 

эксперт решил Вас подержать верх


что за эксперт , сколько отвалил за него ? 

[Удален]  
file87:

что за эксперт , сколько отвалил за него ? 

сам слепил - вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444

и на данный момент работает в паре с этим Индикатором https://www.mql5.com/ru/code/32395

пока ещё не нашёл хороших настроек - но вроде где то рядом, крутится прибыльная торговля от этих двух  инструментов.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

для рублёвого счёта - настройки

Файлы:
sanalex_2021.set  5 kb
 
egcПотихоньку и против тренда можно.)
[Удален]  
SanAlex:

сам слепил - вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444

и на данный момент работает в паре с этим Индикатором https://www.mql5.com/ru/code/32395

пока ещё не нашёл хороших настроек - но вроде где то рядом, крутится прибыльная торговля от этих двух  инструментов.

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

для рублёвого счёта - настройки

Важно задать прибыль - вот например я задал в настройках что бы при достижении 60 000 рублей закрылись все позиции и по новой установился Эксперт

по новой

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

график в сигналах получается не красивый - но Вы остались в прибыли 

не красиво

 
SanAlex:

Важно задать прибыль - вот например я задал в настройках что бы при достижении 60 000 рублей закрылись все позиции и по новой установился Эксперт

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

график в сигналах получается не красивый - но Вы остались в прибыли 


в прибыли?

как бы одной ногой тут 

а другой там )

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

в прибыли?

как бы одной ногой тут 

а другой там )

в понедельник у меня было 50 000 рублей - сейчас у меня 60 000 рублей - где Вы видите убыток?

[Удален]  
По евро все сработало, купил фунта по 1.396 tp 1.41
 
SanAlex:

в понедельник у меня было 50 000 рублей - сейчас у меня 60 000 рублей - где Вы видите убыток?

просадка 20 процентов за какие то дни, могут превратится и в 50% если там швырнет куда то

и правильно график настораживающий )

[Удален]  
Marat Zeidaliyev:

просадка 20 процентов за какие то дни, могут превратится и в 50% если там швырнет куда то

и правильно график настораживающий )

я вообще - не чего Вам не предлагаю. меня например устраивает. 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

по чаще мне бы, таких просадок - смотришь за месяц и 40 000 прибыли - и 100 %  просадки виртуальных 

1...717273747576777879808182838485...476
Новый комментарий