FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 78
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на таком таймфрейме это все шум
да нет пока шума! - меня ещё не прогнали с ветки.
эксперт решил Вас подержать верх
да нет пока шума! - меня ещё не прогнали с ветки.
эксперт решил Вас подержать верх
что за эксперт , сколько отвалил за него ?
что за эксперт , сколько отвалил за него ?
сам слепил - вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444
и на данный момент работает в паре с этим Индикатором https://www.mql5.com/ru/code/32395
пока ещё не нашёл хороших настроек - но вроде где то рядом, крутится прибыльная торговля от этих двух инструментов.
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для рублёвого счёта - настройки
сам слепил - вот этот https://www.mql5.com/ru/code/30444
и на данный момент работает в паре с этим Индикатором https://www.mql5.com/ru/code/32395
пока ещё не нашёл хороших настроек - но вроде где то рядом, крутится прибыльная торговля от этих двух инструментов.
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
для рублёвого счёта - настройки
Важно задать прибыль - вот например я задал в настройках что бы при достижении 60 000 рублей закрылись все позиции и по новой установился Эксперт
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график в сигналах получается не красивый - но Вы остались в прибыли
Важно задать прибыль - вот например я задал в настройках что бы при достижении 60 000 рублей закрылись все позиции и по новой установился Эксперт
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график в сигналах получается не красивый - но Вы остались в прибыли
в прибыли?
как бы одной ногой тут
а другой там )
в прибыли?
как бы одной ногой тут
а другой там )
в понедельник у меня было 50 000 рублей - сейчас у меня 60 000 рублей - где Вы видите убыток?
в понедельник у меня было 50 000 рублей - сейчас у меня 60 000 рублей - где Вы видите убыток?
просадка 20 процентов за какие то дни, могут превратится и в 50% если там швырнет куда то
и правильно график настораживающий )
просадка 20 процентов за какие то дни, могут превратится и в 50% если там швырнет куда то
и правильно график настораживающий )
я вообще - не чего Вам не предлагаю. меня например устраивает.
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по чаще мне бы, таких просадок - смотришь за месяц и 40 000 прибыли - и 100 % просадки виртуальных