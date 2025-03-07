FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 453
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Видимо тут в ветке уже никого нет. Ну и я помолчу.
Владимира Баскакова видимо наняли MQ, развлекать тут всех, пока он тут король танцев - все отдыхают. Щас он устанет и все вернутся, т.ч. можешь продолжать.
а, так-то он с телефона видит то, что не видят другие. запомните.
Как Джек Бертен.
По еве следующие цели.
Но это уже на следующую неделю.
Отличный анализ и сделки!
Не верьте. Прямо сейчас по еве бай.
Чё то не растёт
На момент публикации индекс доллара США растет быстрее, чем снижается EURUSD. EURUSD ниже дневной цены открытия.
EURUSD поддерживает восходящий тренд. День открылся коррекцией CCI и DeMarker.
На момент публикации индекс доллара США растет быстрее, чем снижается EURUSD. EURUSD ниже дневной цены открытия.
EURUSD поддерживает восходящий тренд. День открылся коррекцией CCI и DeMarker.
GBP_JPY
D-1 , предположительно сформирована W-5 в структуре " конечного диагонального треугольника " .
H-3 , с начала декабря пара торгуется в области 150 -го уровня , основной объём котировок в диапазоне 150.70 - 149.45 и по отношению к этим уровням можно ожидать дальнейшую "реакцию" , 150.06 - балансовый уровень.
Покупать или продавать?
Подожди сейчас
По еве следующие цели.
Но это уже на следующую неделю.
GBPJPY D1