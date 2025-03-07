FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 453

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Aleksandr Yakovlev #:
Видимо тут в ветке уже никого нет. Ну и я помолчу.

Владимира Баскакова видимо наняли MQ, развлекать тут всех, пока он тут король танцев - все отдыхают. Щас он устанет и все вернутся, т.ч. можешь продолжать.

а, так-то он с телефона видит то, что не видят другие. запомните.

Как Джек Бертен.

 
Aleksandr Yakovlev #:

По еве следующие цели.

Но это уже на следующую неделю.

Отличный анализ и сделки!

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:
Не верьте. Прямо сейчас по еве бай.
Чё то не растёт
 
Vladimir Baskakov #:
Чё то не растёт

На момент публикации индекс доллара США растет быстрее, чем снижается EURUSD. EURUSD ниже дневной цены открытия.
EURUSDM5

EURUSD поддерживает восходящий тренд. День открылся коррекцией CCI и DeMarker.
EURUSDM30

[Удален]  
Lilita Bogachkova #:

На момент публикации индекс доллара США растет быстрее, чем снижается EURUSD. EURUSD ниже дневной цены открытия.


EURUSD поддерживает восходящий тренд. День открылся коррекцией CCI и DeMarker.

Покупать или продавать?
 

    GBP_JPY


   D-1 , предположительно сформирована W-5 в структуре " конечного диагонального треугольника " .

 H-3 , с начала декабря пара торгуется в области 150 -го уровня , основной объём котировок в  диапазоне 150.70 - 149.45 и по отношению к этим уровням можно ожидать дальнейшую "реакцию" , 150.06 - балансовый уровень.   

[Удален]  
Евро бакс рановато для лонга..максимум 1,13500
 
Vladimir Baskakov #:
Покупать или продавать?

Подожди сейчас

eurusd H4
 
Aleksandr Yakovlev #:

По еве следующие цели.

Но это уже на следующую неделю.

Дрыны накиньте, голимый селл появится... Ну и бай есть. Там двусторонний аукцион. КУКЛ имеет каждого! 
 

GBPJPY  D1

a971

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