FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 296

Новый комментарий
 

На посошок...


[Удален]  
Lesorub #:

На посошок...


селл?????ты чегоо???

 
dryun777 #:

селл????? ты чегоо???

А ты чего???   


[Удален]  
Lesorub #:

А ты чего???   


Как дети малые
[Удален]  
Lesorub #:

А ты чего???   


ааа.ну если так норм))я буй жду по ней))

[Удален]  
Lesorub #:

А ты чего???   


вот жду)нет так к другой уйду)))

 
dryun777 #:

вот жду)нет так к другой уйду)))

Евру продай лучше! Прям ща...

[Удален]  
Lesorub #:

Евру продай лучше! Прям ща...

я никогда ей не торгую)))с неё начинал и на ней попадал..после неё на фунт злотый перешёл и охринел от дневного зароботка..тогда я ещё не разбирался.....что это экзотика и может так же забрать..но везло))а евра принцип,никогда)

[Удален]  
Что-то пошло не так🤔робот не выспался походу🤣
[Удален]  
dryun777 #:
Что-то пошло не так🤔робот не выспался походу🤣
Сделай скрин EurAud и опубликуй. Всегда будешь в плюсе, как лесоруб
1...289290291292293294295296297298299300301302303...476
Новый комментарий