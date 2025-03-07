FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 296
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На посошок...
На посошок...
селл?????ты чегоо???
селл????? ты чегоо???
А ты чего???
А ты чего???
А ты чего???
ааа.ну если так норм))я буй жду по ней))
А ты чего???
вот жду)нет так к другой уйду)))
вот жду)нет так к другой уйду)))
Евру продай лучше! Прям ща...
Евру продай лучше! Прям ща...
я никогда ей не торгую)))с неё начинал и на ней попадал..после неё на фунт злотый перешёл и охринел от дневного зароботка..тогда я ещё не разбирался.....что это экзотика и может так же забрать..но везло))а евра принцип,никогда)
Что-то пошло не так🤔робот не выспался походу🤣