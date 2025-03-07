FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 177
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Фунт ена. Уже не удивляюсь законам движения цены.
На пятиминутке анализ строить,да ты бог трейдинга)) может это не твоё?? может тебе лучше семечками торговать??
Будет так)))
Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.
А с чего йена дорожать должна.??
Потому, что Я так хочу)))
Фунт ена продажа прямо сейчас. И ловите цену на уровне 144,400
Фунт ена продажа прямо сейчас. И ловите цену на уровне 144,400
Да я уже половину сделки закрыл и остаток в БУ. А вы ждите.........
Ена примерно от 110,115--110,130 шортим.
Стоп примерно 33-35 п. по 4 знаку.
ТП на уровень примерно 108,600
Да я уже половину сделки закрыл и остаток в БУ. А вы ждите.........