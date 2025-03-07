FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 177

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GBPUSD ,Прогноз движения по паре,мнения трейдеров . Лично я считаю,что с завтрашнего дня пара будет только снижатся,нет у фунта драйверов для роста
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Aleksandr Yakovlev #:

Фунт ена. Уже не удивляюсь законам движения цены.

На пятиминутке анализ строить,да ты бог трейдинга)) может это не твоё?? может тебе лучше семечками торговать??

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Aleksandr Yakovlev #:

Будет так)))

Что то последние дни твои прогнозы страдают немного.

А с чего йена дорожать должна.?? отчёты не очень вышли,корона процветает
 
dryun777 #:
А с чего йена дорожать должна.?? 

Потому, что Я так хочу)))

 

Фунт ена продажа прямо сейчас. И ловите цену на уровне 144,400


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Рановато .151.960 сильный уровень
 
Aleksandr Yakovlev #:

Фунт ена продажа прямо сейчас. И ловите цену на уровне 144,400


Да я уже половину сделки закрыл и остаток в БУ. А вы ждите.........

 

Ена примерно от 110,115--110,130 шортим.

Стоп примерно 33-35 п. по 4 знаку.

ТП на уровень примерно 108,600

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Aleksandr Yakovlev #:

Да я уже половину сделки закрыл и остаток в БУ. А вы ждите.........

Не пойдет йена сегодня, только не сегодня....бакс силён..ожидания!!
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NZDUSD:GBPUSD шорт
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