FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 241

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Aleksandr Yakovlev #:

Так вроде раньше надо было

у меня раньше и стояло, только эксперт настроен на профит - взял и закрыл, без моего спросу. 

 
Lesorub #:

Кукол седня всем дает, наверное...


Да


 
SanAlex #:

у меня раньше и стояло, только эксперт настроен на профит - взял и закрыл, без моего спросу. 

В топку эксперта)))

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Lesorub #:

Кукол седня всем дает, наверное...  


наверное)))ну у многих наверное забрал))

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Aleksandr Yakovlev #:

В топку эксперта)))

нет он мой помощник - это так задумано, а то как обычно - ещё чу-чуть и закрою, чуть отвлёкся и прибыль уменьшилась и ждёшь что опять вернётся, а она зараза, быстренько всю прибыль уменьшает. 

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Aleksandr Yakovlev #:

В топку эксперта)))

чтож ты так)))я своего почти настроил))вроде пока норм

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Странные вещи происходят,,решил посмотреть на котировку бакс йена,а её нет в списке!исчезла..только недавно закрыл позицию по ней,а сейчас пропала🤣у кого нибудь было такое??
 

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Lesorub #:

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Нету🤔странно..да наверное брокер мудрит..экзотику на мт5 нельзя открыть позиции,на мт4 открыл. Странно
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Lesorub #:

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И крону убрали
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