FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 241
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Так вроде раньше надо было
у меня раньше и стояло, только эксперт настроен на профит - взял и закрыл, без моего спросу.
Кукол седня всем дает, наверное...
Да
у меня раньше и стояло, только эксперт настроен на профит - взял и закрыл, без моего спросу.
В топку эксперта)))
Кукол седня всем дает, наверное...
наверное)))ну у многих наверное забрал))
В топку эксперта)))
нет он мой помощник - это так задумано, а то как обычно - ещё чу-чуть и закрою, чуть отвлёкся и прибыль уменьшилась и ждёшь что опять вернётся, а она зараза, быстренько всю прибыль уменьшает.
В топку эксперта)))
чтож ты так)))я своего почти настроил))вроде пока норм
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