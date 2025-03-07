FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 183
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты же вроде продал 110,120 примерноСкрин в студию пожалуйста.
Пардон чуть обманул,перепутал))
И второй момент. У тебя демо счет или центовый ?
да! так и произошло. - только почему они разворачиваются у моей линии, при этом не берут меня с собой
И второй момент. У тебя демо счет или центовый ?
Не демо и не центовый.на демо бестолку сидеть,я это всем говорю..
Ааа, ну ладушки тогда. Удачи в торговле)))
Вот так.
и опять на завтра взял audchf в шортпо 0.67896 тейк 0.67420,ну повезёт и ниже пойдет.. всем удачи!))
КУКЛ не фраер!
У вас есть план, мистер Фокс? У меня есть два плана...
Хроники Аудей...
И в моменте: