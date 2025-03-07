FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 183

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Aleksandr Yakovlev #:

Ты же вроде продал 110,120 примерно

Скрин в студию пожалуйста.
Пардон чуть обманул,перепутал))
 
dryun777 #:
Пардон чуть обманул,перепутал))

И второй момент. У тебя демо счет или центовый ?

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SanAlex #:

да! так и произошло. - только почему они разворачиваются у моей линии, при этом не берут меня с собой


Я думаю сегодня уже дойдет,а если данные по инфляции норм выйдут,то за 39 уйдет
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Aleksandr Yakovlev #:

И второй момент. У тебя демо счет или центовый ?

Не демо и не центовый.на демо бестолку сидеть,я это всем говорю..
 
dryun777 #:
Не демо и не центовый.на демо бестолку сидеть,я это всем говорю..

Ааа, ну ладушки тогда. Удачи в торговле)))

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Сегодняшняя спекуляция прибыли не принесла,продал в минус лонг фунт бакс,шортовый audchf(его не надо было закрывать,психанул)))спасли меня только два лота пятничные фунта..и опять на завтра взял audchf в шорт по 0.67896 тейк 0.67420,ну повезёт и ниже пойдет..и после выхода данных по безработице фунта,,по нему открою позицию..всем удачи!))
 

Вот так. 


 
dryun777 #:
и опять на завтра взял audchf в шортпо 0.67896 тейк 0.67420,ну повезёт и ниже пойдет..     всем удачи!))

КУКЛ не фраер!


 

У вас есть план, мистер Фокс? У меня есть два плана...


 

Хроники Аудей...

И в моменте:

                                                                 

                                                                                

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