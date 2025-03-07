FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 278

Новый комментарий
[Удален]  
как добавить скрин здесь??
Файлы:
Screenshot_340.jpg  68 kb
[Удален]  
Vladimir Karputov #:

Вы не ответили на вопросы:


вот

Файлы:
Screenshot_340.jpg  68 kb
[Удален]  
SanAlex #:

Вот этот на мой взгляд, самый лучший https://www.mql5.com/ru/code/30767 

у меня не открывает(

[Удален]  
dryun777 #:

вот

тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают,  через какое то время.

Снимок экрана 2021-10-12 185859

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Так она у вас есть !

[Удален]  
dryun777 #:

у меня не открывает(

что не открывает? - Это Индикатор не Эксперт который может открывать 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы наверное телефонным Терминалом пользуетесь???  - на телефон не подойдёт. 

[Удален]  
SanAlex #:

что не открывает? - Это Индикатор не Эксперт который может открывать 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Вы наверное телефонным Терминалом пользуетесь???  - на телефон не подойдёт. 

с компа

[Удален]  
dryun777 #:

с компа

сейчас скачал и установил всё работает 

XAUUSDH1 pivot ------ для мт5 этот индикатор

[Удален]  
мои пары как и ожидал)))
[Удален]  

золотишко отрывается 

XAUUSDH1 pivot 2

[Удален]  
SanAlex #:

золотишко отрывается 


ща посмотрим)

1...271272273274275276277278279280281282283284285...476
Новый комментарий