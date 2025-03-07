FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 278
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вот
Вот этот на мой взгляд, самый лучший https://www.mql5.com/ru/code/30767
у меня не открывает(
вот
тут должна быть такая кнопка - но её не сразу дают, через какое то время.
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Так она у вас есть !
у меня не открывает(
что не открывает? - Это Индикатор не Эксперт который может открывать
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Вы наверное телефонным Терминалом пользуетесь??? - на телефон не подойдёт.
что не открывает? - Это Индикатор не Эксперт который может открывать
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вы наверное телефонным Терминалом пользуетесь??? - на телефон не подойдёт.
с компа
с компа
сейчас скачал и установил всё работает
------ для мт5 этот индикатор
золотишко отрывается
золотишко отрывается
ща посмотрим)