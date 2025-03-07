FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 27
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Будет падать 200%
вот только вчера было "фунт только покупать" :-)
вот только вчера было "фунт только покупать" :-)
ха ха
у него macd передумал
и никуда ведь не денешься
вот такая она суровая реальность
толи вверх, толи вниз
ха ха
у него macd передумал
и никуда ведь не денешься
вот такая она суровая реальность
толи вверх, толи вниз
положа руку на сердце, за день его (фунт) два раза резко толкнули в твои любимые уровни на отбой..
это-же они, они же тут вот :
так что всё может быть
положа руку на сердце, за день его (фунт) два раза резко толкнули в твои любимые уровни на отбой..
это-же они, они же тут вот :
так что всё может быть
так называемые "хвосты"
если длинный - то чей то Колян хлопнул
короткий - прыгнули за ордером
в данном случае уровень пробойный, сам догонишь что там
возможна конечно свечка в верх, но все зависит от риска на нижнем уровне
тем более фунт, который счас после брексита как котяра из сказки АС Пушкина
Как я и говорил фунт падает
ну правильно - он же не отрисовал красивую картинку, потом посмотрим через пару часов, двинет верх, рисовать красивую картинку.
эксперт работает на одной паре в buy и в sell . например задал я прибыль 1000 рублей взял эксперт в buy отключился открывать в buy - далее остаются в sell но тоже больше не открываются.
дальше вступаю я в игру выставляю ловушки и пытаюсь отбиться.
вот на этой паре открыто пока 20 позиции - общих позиции открытых на всех парах 48.
- на этой паре от индикатора открываются позиции - на данный момент ждёт открытия - то-есть станет 11 против 10 . в какую сторону он возьмёт 2000 я пока не знаю.
-
Вот в другой паре - сработала прибыль в sell . теперь мне нужно обдумать эту ситуацию и вывести позиции buy в прибыль.
вот на этой паре
кратко про фунт на сейчас :
Вот в другой паре - сработала прибыль в sell . теперь мне нужно обдумать эту ситуацию и вывести позиции buy в прибыль.
вот на этой паре
почти пара отбивает минуса
убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.