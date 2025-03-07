FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 27

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Vladimir Baskakov:
Будет падать 200%

вот только вчера было "фунт только покупать" :-)

 
Maxim Kuznetsov:

вот только вчера было "фунт только покупать" :-)

ха ха

у него macd передумал

и никуда ведь не денешься

вот такая она суровая реальность

толи вверх, толи вниз

 
Renat Akhtyamov:

ха ха

у него macd передумал

и никуда ведь не денешься

вот такая она суровая реальность

толи вверх, толи вниз

положа руку на сердце, за день его (фунт) два раза резко толкнули в твои любимые уровни на отбой..

это-же они, они же тут вот :

так что всё может быть

 
Maxim Kuznetsov:

положа руку на сердце, за день его (фунт) два раза резко толкнули в твои любимые уровни на отбой..

это-же они, они же тут вот :

так что всё может быть

так называемые "хвосты"

если длинный - то чей то Колян хлопнул

короткий - прыгнули за ордером

в данном случае уровень пробойный, сам догонишь что там

возможна конечно свечка в верх, но все зависит от риска на нижнем уровне

тем более фунт, который счас после брексита как котяра из сказки АС Пушкина

[Удален]  
Как я и говорил фунт падает
[Удален]  
Vladimir Baskakov:
Как я и говорил фунт падает

ну правильно - он же не отрисовал красивую картинку, потом посмотрим через пару часов, двинет верх, рисовать красивую картинку.

GBPUSDH2 так

[Удален]  
SanAlex:

эксперт работает на одной паре в buy и в sell . например задал я прибыль 1000 рублей взял эксперт в buy отключился открывать  в buy - далее остаются в sell но тоже больше не открываются.

дальше вступаю я в игру выставляю ловушки и пытаюсь отбиться.

 

вот на этой паре открыто пока 20 позиции - общих позиции открытых на всех парах 48. 

- на этой паре от индикатора открываются позиции - на данный момент ждёт открытия - то-есть станет 11 против 10 . в какую сторону он возьмёт 2000 я пока не знаю.

-  

Вот в другой паре - сработала прибыль в  sell . теперь мне нужно обдумать эту ситуацию и вывести позиции   buy в прибыль.

Снимок09 EURUSDH2 5   вот на этой паре

 
Возможен отскок в район 1.3650-1.3655
 

кратко про фунт на сейчас :


[Удален]  
SanAlex:

Вот в другой паре - сработала прибыль в  sell . теперь мне нужно обдумать эту ситуацию и вывести позиции   buy в прибыль.

   вот на этой паре

почти пара отбивает минуса 

Снимок   убыток по общей стал больше - потому что, ещё одна пара закрыла прибыль, и я пытаюсь также на другой паре отбить минуса.

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