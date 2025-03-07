FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 424
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Похоже бычков порубало на мясо
Похоже бычков порубало на мясо
Рано радуешься)))
Похоже бычков порубало на мясо
где картины с молоточком?;)
где картины с молоточком?;)
Но человек неспособный освоить программирование, либо ленивый, либо глупый.
В начале пути попадался мне мастер по изготовке советников... весьма приличные эксперты получались - вот и всё программирование, больше туману напускают, там и учиться нечему главное настроить, чтоб он правильно открывал сделки хотя бы раза три в день...
В начале пути попадался мне мастер по изготовке советников... весьма приличные эксперты получались - вот и всё программирование, больше туману напускают, там и учиться нечему главное настроить, чтоб он правильно открывал сделки хотя бы раза три в день...
Да я читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.
Откуда этот справочник берётся?
Да я читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.
Да я читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.
Это можно сделать, не вопрос.
Для душевного равновесия!