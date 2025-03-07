FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 424

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Aleksandr Yakovlev #:


Похоже бычков порубало на мясо

 
Speculator #:

Похоже бычков порубало на мясо

Рано радуешься)))

 
Speculator #:

Похоже бычков порубало на мясо

где картины с молоточком?

;)
 
Renat Akhtyamov #:

где картины с молоточком?

;)
В размышлениях! 
 
Speculator #:

Но человек неспособный освоить программирование, либо ленивый, либо глупый. 

В начале пути попадался мне мастер по изготовке советников... весьма приличные эксперты получались - вот и всё программирование, больше туману напускают, там и учиться нечему главное настроить, чтоб он правильно открывал сделки хотя бы раза три в день...

 
Сергей Криушин #:

В начале пути попадался мне мастер по изготовке советников... весьма приличные эксперты получались - вот и всё программирование, больше туману напускают, там и учиться нечему главное настроить, чтоб он правильно открывал сделки хотя бы раза три в день...

Да я  читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.   

 

Откуда этот справочник берётся?

 
Speculator #:

Да я  читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.   

Круто конечно. но это уже высший пилотаж, этому наверно надо учиться... методом интуитивного втыка не получится...лично мне в лом да уже и поздняк... да и языки не совершенны, скоро будут писать с голоса или еще проще прямо с мозга, подумал что тебе надо, а программа уже и готова и лепит тебе пирожок или голую бабу... кому что в голову всбрендится...))
 
Speculator #:

Да я  читаю справку! Но охота чего то особенного. К примеру пусть рыбки плавают по экрану когда позиция в плюсе, когда в минусе, рыбок жрёт крокодил.   

Это можно сделать, не вопрос.
Даже шашки пишут.
Только зачем?
 
Renat Akhtyamov #:
Это можно сделать, не вопрос.
Даже шашки пишут.
Только зачем?

Для душевного равновесия!  

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