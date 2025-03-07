FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 267
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на понедельник оставляю
я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300
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зато график красиво идёт - на минус лучше не глядеть, а то настроение - падает.
я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300
насчёт золота думаю на понедельник))блин сел или буй не ясно
я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300
евро йена в сел у тебя!подумал?)))
я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300
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зато график красиво идёт - на минус лучше не глядеть, а то настроение - падает.
я возьму в лонг))