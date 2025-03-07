FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 267

Новый комментарий
[Удален]  
Отчёты блин)))с фунтом непонятки . подождём)
[Удален]  
готова))
Файлы:
Screenshot_16.jpg  104 kb
[Удален]  
По евро австралийцу развод какой-то.даже робота включил,глючит🤣
[Удален]  
Новозеландец бакс селл
[Удален]  
Фунт Австралия в продажах стою .но что-то сомневаться стал)
[Удален]  
на понедельник оставляю
Файлы:
Screenshot_18.jpg  63 kb
[Удален]  
dryun777 #:
на понедельник оставляю

я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300   

Снимок экрана 2021-10-08 194318 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

зато график красиво идёт - на минус лучше не глядеть, а то настроение - падает.

Снимок экрана 2021-10-08 194958 

[Удален]  
SanAlex #:

я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300    

насчёт золота думаю на понедельник))блин сел или буй не ясно

[Удален]  
SanAlex #:

я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300   

 

евро йена в сел у тебя!подумал?)))

[Удален]  
SanAlex #:

я сегодня тоже закрыл 218 баксов - правда ещё есть открытые позиции где минус 518 и того на данный момент прибыль минус 300   

 

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

зато график красиво идёт - на минус лучше не глядеть, а то настроение - падает.

 

я возьму в лонг))

Файлы:
Screenshot_19.jpg  105 kb
1...260261262263264265266267268269270271272273274...476
Новый комментарий