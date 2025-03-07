FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 77

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SanAlex:

вниз

Ок. Вечер покажет .

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev:

Есть вероятность отката евы. Можно ловить сверху.


Вася, евро будет расти, но ты продавай
 

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Как успехи?

 
Vladimir Baskakov:
Вася, евро будет расти, но ты продавай

Совсем неадекват?. На скрине и показал что к верху пойдет, а после уже вниз.

Глазенки протри. 

 
VVT:

Как успехи?

Нормально)))


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VVT:

Как успехи?

и что это доказывает? внимательней надо быть 

EURUSDH2 ффф

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VVT:

Как успехи?

что бы говорить что она уже готова идти верх - это не верно.

- сигналов верх ещё не наблюдается - это обычный отскок.

EURUSDH2 ххх

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Eurusd buy 1.2064 tp 1.2094
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Vladimir Baskakov:
Eurusd buy 1.2064 tp 1.2094

верха отработали - теперь нужно вниз 

EURUSDM3

 
SanAlex:

верха отработали - теперь нужно вниз 


на таком таймфрейме это все шум 

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