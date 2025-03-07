FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 77
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вниз
Ок. Вечер покажет .
Есть вероятность отката евы. Можно ловить сверху.
Как успехи?
Вася, евро будет расти, но ты продавай
Совсем неадекват?. На скрине и показал что к верху пойдет, а после уже вниз.
Глазенки протри.
Как успехи?
Нормально)))
Как успехи?
и что это доказывает? внимательней надо быть
Как успехи?
что бы говорить что она уже готова идти верх - это не верно.
- сигналов верх ещё не наблюдается - это обычный отскок.
Eurusd buy 1.2064 tp 1.2094
верха отработали - теперь нужно вниз
верха отработали - теперь нужно вниз
на таком таймфрейме это все шум