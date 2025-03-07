FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 431
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Я высказал свое мнение по тому, как я вижу график. Не более того.
На одном тф?
Нет. до недельного включительно.
Я никогда не смотрю только 1 ТФ.
EUR\USD-H1 ------- Синий пальчик предупреждает- что направление поменяется и можно подыскивать место для входа
и даже ниже пальчика, намного ниже.
\ значит исправим не тренд а направление
EUR\USD-H1 ------- Синий пальчик предупреждает- что тренд поменялся и можно подыскивать место для входа
и даже ниже пальчика, намного ниже.
Канадец сегодня должен дойти как минимум до 1,26300
USD\CAD-H1 Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть
Канадец сегодня должен дойти как минимум до 1,26300
Ещё только расти начал, жди 1.28 сегодня
Сам себе не противоречь. Тут на днях ты продажу держал по канадцу, а теперь говоришь растет только. Определись уже.
Да и в принципе не переживай за меня. Все норм у меня.
Сам себе не противоречь. Тут на днях ты продажу держал по канадцу, а теперь говоришь растет только. Определись уже.
Да и в принципе не переживай за меня. Все норм у меня.
USD\CAD-H1 Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть
Вован еще вчера поборол все пальцы... седня только спасибо ему профит собираю....
еще бы йену кто так же бы поборол, а то уже пророчат полет до 118... вот и думай закрывать или подождать до лучших времен... разворота...