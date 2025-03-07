FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 431

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Aleksandr Yakovlev #:

Я высказал свое мнение по тому, как я вижу график. Не более того.

На одном тф?
 
Vladimir Baskakov #:
На одном тф?

Нет. до недельного включительно.

Я никогда не смотрю только 1 ТФ.

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EUR\USD-H1        ------- Синий пальчик предупреждает- что направление поменяется и можно подыскивать место для входа 

и даже ниже пальчика, намного ниже. 

EURUSDH1 3 

\ значит исправим не тренд а направление

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SanAlex #:

EUR\USD-H1        ------- Синий пальчик предупреждает- что тренд поменялся и можно подыскивать место для входа 

и даже ниже пальчика, намного ниже. 

 

Тренд от пальчика не меняется
 
Канадец сегодня должен дойти как минимум до 1,26300
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Aleksandr Yakovlev #:
Канадец сегодня должен дойти как минимум до 1,26300

USD\CAD-H1     Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть 


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Aleksandr Yakovlev #:
Канадец сегодня должен дойти как минимум до 1,26300
Ещё только расти начал, жди 1.28 сегодня
 
Vladimir Baskakov #:
Ещё только расти начал, жди 1.28 сегодня

Сам себе не противоречь. Тут на днях ты продажу держал по канадцу, а теперь говоришь растет только. Определись уже.

Да и в принципе не переживай за меня. Все норм у меня.

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Aleksandr Yakovlev #:

Сам себе не противоречь. Тут на днях ты продажу держал по канадцу, а теперь говоришь растет только. Определись уже.

Да и в принципе не переживай за меня. Все норм у меня.


У меня нет такой плохой привычки переживать за кого-то
 
SanAlex #:

USD\CAD-H1     Всё почти для этого готово - один палец осталось побороть 


Вован еще вчера поборол все пальцы... седня только спасибо ему профит собираю....

еще бы йену кто так же бы поборол, а то уже пророчат полет до 118... вот и думай закрывать или подождать до лучших времен... разворота...

канада да

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