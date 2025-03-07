FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 286

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И гдеТупею. В терминале год не был
 
Vladimir Baskakov #:
Тупею. В терминале год не был

Бывает

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Aleksandr Yakovlev #:

Бывает

Нету
 
Vladimir Baskakov #:
Нету

Терминал у тебя глючит

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MakarFX #:

Терминал у тебя глючит

попробовал от двух брокеров, у обоих нету. дайте в личку ссылку на норм терминал плиз

 
MakarFX #:

Терминал у тебя глючит

Настроить попробуй


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Vitaly Muzichenko #:

Настроить попробуй


Я бы рад

 
Vitaly Muzichenko #:

Настроить попробуй


Речь об МТ4.
 
Vladimir Baskakov #:

Я бы рад

Билд 1340 - есть сигналы

билд 1350 - нет сигналов

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MakarFX #:
Речь об МТ4.

Естественно

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