FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 286
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Тупею. В терминале год не был
Бывает
Бывает
Нету
Терминал у тебя глючит
Терминал у тебя глючит
попробовал от двух брокеров, у обоих нету. дайте в личку ссылку на норм терминал плиз
Терминал у тебя глючит
Настроить попробуй
Настроить попробуй
Я бы рад
Настроить попробуй
Я бы рад
Билд 1340 - есть сигналы
билд 1350 - нет сигналов
Речь об МТ4.
Естественно