FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 109
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Всё идёт по плану, цель 1.18234
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А Россия же работает). Не весь мир.
А как же ?
15:30 США Изменение уровня занятости вне с\х сектора март 633 тыс 379 тыс
15:30 США Уровень безработицы март 6.0% 6.2%
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?
Да, торговал
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?
у меня там есть счет, что интересует?
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?
Я торгую.
у меня там есть счет, что интересует?
Как там торговать нормально можно деньги выводят? Просто хочу торговать на этом брокере что посоветуете?