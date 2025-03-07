FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 109

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Всё идёт по плану, цель 1.18234

EURUSDM15 1.18234


 

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Aleksandr Yakovlev:

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А Россия же работает). Не весь мир.

А как же ?

15:30 США Из­ме­нение уров­ня за­нятос­ти вне с\х сек­то­ра март 633 тыс 379 тыс

15:30 США Уро­вень без­ра­боти­цы март 6.0% 6.2%

 
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?
 
Mehemmed Ismayilov:
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?

Да, торговал

 
Mehemmed Ismayilov:
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?

у меня там есть счет, что интересует?

 
Mehemmed Ismayilov:
Скажите пожалуйста кто нибудь торговал на Roboforex или торгует на этом брокере?
Я торгую. 
 
Aleksandr Yakovlev:
Я торгую. 
Как там торговать нормально можно деньги выводят? Просто хочу торговать на этом брокере что посоветуете?
 
Fast235:

у меня там есть счет, что интересует?

Нормальный брокер деньги выводят?
 
Mehemmed Ismayilov:
Как там торговать нормально можно деньги выводят? Просто хочу торговать на этом брокере что посоветуете?
Выводит, условия нормальные 
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