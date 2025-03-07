FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 470

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Aleksandr Yakovlev #:

Опять же, если это коррекция, то как минимум 50% от нисходящего движения должно быть пройдено.

А это район 1,35000 примерно.

Накинь фибо на 4ч. графике от нисходящего движения.

Но я предполагаю дойдет до 61,8 -- это район 1,35800 (хотя тут под вопросом еще. Смотреть по ходу надо)

Я не спорю, ты же у нас наставник, судя по соседней ветке
 
Vladimir Baskakov #:
Я не спорю, ты же у нас наставник, судя по соседней ветке

Да ну брось. Какой наставник. 

Может чел просто не знает как с терминалом обращаться. Подсказал бы ему кое чего)))

А то скачать то скачал, а дальше не знает чего делать.
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Aleksandr Yakovlev #:

Да ну брось. Какой наставник. 

Может чел просто не знает как с терминалом обращаться. Подсказал бы ему кое чего)))

Расскажи ему про ФормулЕ или к Жоре отправь
 
Vladimir Baskakov #:
Расскажи ему про ФормулЕ или к Жоре отправь

Ага, точно)))

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Aleksandr Yakovlev #:

Ага, точно)))

Мозг сразу закипит
 
Vladimir Baskakov #:

А по фунту то , что думаешь?

Есть зерно вероятности в моих предположениях?

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Aleksandr Yakovlev #:

А по фунту то , что думаешь?

Есть зерно вероятности в моих предположениях?

Мало вато, если честно, он развернулся уже, ниже всех валют сейчас
 
Vladimir Baskakov #:

Я помню, что я писал по еве.

Но получилось так, что ева сразу после разворота в северном направлении

застряла в боковом коридоре (флет, зона накопления, консолидация, кому как удобно)

Выход на следующий "уровень" как у меня на скрине, подстегнет фунт к дальнейшему движению на верх.

Хотя...

 
Vladimir Baskakov #:
Да, рановато тебе ещё на реале торговать, рановато

тебя забыл спросить

;)

 
Vladimir Baskakov #:
Мало вато, если честно, он развернулся уже, ниже всех валют сейчас

выбрось эти кривульки в топку

или отдай новичкам

им в самый раз будет ерундой похворать

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