FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 470
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Опять же, если это коррекция, то как минимум 50% от нисходящего движения должно быть пройдено.
А это район 1,35000 примерно.
Накинь фибо на 4ч. графике от нисходящего движения.
Но я предполагаю дойдет до 61,8 -- это район 1,35800 (хотя тут под вопросом еще. Смотреть по ходу надо)
Я не спорю, ты же у нас наставник, судя по соседней ветке
Да ну брось. Какой наставник.
Может чел просто не знает как с терминалом обращаться. Подсказал бы ему кое чего)))А то скачать то скачал, а дальше не знает чего делать.
Да ну брось. Какой наставник.
Может чел просто не знает как с терминалом обращаться. Подсказал бы ему кое чего)))
Расскажи ему про ФормулЕ или к Жоре отправь
Ага, точно)))
Ага, точно)))
А по фунту то , что думаешь?
Есть зерно вероятности в моих предположениях?
А по фунту то , что думаешь?
Есть зерно вероятности в моих предположениях?
Я помню, что я писал по еве.
Но получилось так, что ева сразу после разворота в северном направлении
застряла в боковом коридоре (флет, зона накопления, консолидация, кому как удобно)
Выход на следующий "уровень" как у меня на скрине, подстегнет фунт к дальнейшему движению на верх.
Хотя...
Да, рановато тебе ещё на реале торговать, рановато
тебя забыл спросить
;)
Мало вато, если честно, он развернулся уже, ниже всех валют сейчас
выбрось эти кривульки в топку
или отдай новичкам
им в самый раз будет ерундой похворать