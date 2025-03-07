FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 33
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нельзя менять "технику торговли" раз в неделю. Неделя совершенно не показатель ни по чему. Ни по профит/лосс ни в понимании-усвоении.
получается потерянное время и недоработанная техника
хочу в этом году, каждую неделю менять стратегию . есть несколько не плохих, на мой взгляд стратегий.
поочерёдно - что бы на одной не зацикливаться. - и как бы, это включается в стратегию.
хочу в этом году, каждую неделю менять стратегию . есть несколько не плохих, на мой взгляд стратегий.
поочерёдно - что бы на одной не зацикливаться. - и как бы, это включается в стратегию.
Ставь на демку сразу обе или как выше написал - у которой больше, та круче
Демо - надо уже прекращать, пора зарабатывать! - было сто раз показано, намёками.
Демо - надо уже прекращать, пора зарабатывать! - было сто раз показано, намёками.
Кому показано и какими намеками? Ты для себя сначала сделай, мне вообще ничего и ни от кого не надо ;)
спасибо! мне тоже не надо.
спасибо! мне тоже не надо.
цель достигнута - прогноз удачный
палки не врут?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Lesorub, 2021.01.13 08:35
Может, пока так?
доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...
палки не врут?
Все нормально я и нарисовал и рассказал!
Вот еще картина:
Все нормально я и нарисовал и рассказал!
Вот еще картина:
Так ведь все (большинство целей) вверху на какой-то картинке было.
У меня 1.34 самый минимум.)