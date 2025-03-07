FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 33

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Maxim Kuznetsov:

нельзя менять "технику торговли" раз в неделю. Неделя совершенно не показатель ни по чему. Ни по профит/лосс ни в понимании-усвоении. 

получается потерянное время и недоработанная техника

хочу в этом году, каждую неделю менять стратегию . есть несколько не плохих, на мой взгляд стратегий.

поочерёдно - что бы на одной не зацикливаться. - и как бы, это включается в стратегию.

 
SanAlex:

хочу в этом году, каждую неделю менять стратегию . есть несколько не плохих, на мой взгляд стратегий.

поочерёдно - что бы на одной не зацикливаться. - и как бы, это включается в стратегию.

Ставь на демку сразу обе или как выше написал - у которой больше, та круче
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Renat Akhtyamov:
Ставь на демку сразу обе или как выше написал - у которой больше, та круче

Демо - надо уже прекращать, пора зарабатывать! - было сто раз показано, намёками. 

 
SanAlex:

Демо - надо уже прекращать, пора зарабатывать! - было сто раз показано, намёками. 

Кому показано и какими намеками? Ты для себя сначала сделай, мне вообще ничего и ни от кого не надо ;)
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Renat Akhtyamov:
Кому показано и какими намеками? Ты для себя сначала сделай, мне вообще ничего и ни от кого не надо ;)

спасибо! мне тоже не надо. 

 
SanAlex:

спасибо! мне тоже не надо. 

Тогда хорош сливаторы казать. Матчасть подучи чуток сначала. ;)
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цель достигнута - прогноз удачный 

GBPUSDM30 6790

 

палки не врут?

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FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021

Lesorub, 2021.01.13 08:35

Может, пока так?

доделать низа, а от правых палок будет верхняя цель...

у тебя же индюк правильно показал, а ты нарисовал против шерсти...
 
Renat Akhtyamov:

палки не врут?

у тебя же индюк правильно показал, а ты нарисовал против шерсти...

Все нормально я и нарисовал и рассказал!

Вот еще картина:


 
Lesorub:

Все нормально я и нарисовал и рассказал!

Вот еще картина:


Так ведь все (большинство целей) вверху на какой-то картинке было.

У меня 1.34 самый минимум.)

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