FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 435

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Aleksandr Yakovlev #:


По фунту еще пробный заход сделал.


Глобально:

В моменте:


 
Lesorub #:

Глобально:


Извини за использование твоего скрина. 

Я согласен с тобой на счет глобального падения. 

Но я не думаю, что ты не будешь отрицать, 

что должна быть первая реакция на тот же

глобальный уровень. Реакция до стрелки.

Примерно до 1,35400 короче.

Но это мое видение рынка. Могу и ошибаться.


 
Vladimir Baskakov #:
Евро вниз, на 100%.Лучше дрова коли, а не прогнозы давай

Без сопливых разберемся)))

 
Vladimir Baskakov #:
Евро вниз, на 100%. Лучше дрова коли, а не прогнозы давай

Главное, чтоб у других было все ГУТ!!!


 
Aleksandr Yakovlev #:

Извини за использование твоего скрина. 



Нет проблем...

Уровни здесь за 365 дней, 180 дней, 90 дней и 30 дней.

А реакция будет...

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Без сопливых разберемся)))

Сказал человек, торгующий на демо
 
Vladimir Baskakov #:
Сказал человек, торгующий на демо

Вот тебе скрин. Это "только начало расти" по твоим словам.

И надоел ты цепляться уже. Отстань не чистая сила.


 

И это его цели коррекции:


 
Lesorub #:

И это его цели коррекции:


Да. У меня такие же мысли по этой паре.

[Удален]  

Хотел создать ветку - но увы, не удалось

Прогноз и обсуждение от обладателей Сигнала mql5

Создаём ветку для подтверждения своих прогнозов и результат прогнозов в Сигналах.
Поддерживаются сигналы как демо так и реал


Forecast and discussion from the owners of the mql5 Signal

We create a branch to confirm our forecasts and the result of forecasts in Signals.
Both demo and real signals are supported

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Мысль была такая - глянул к прогнозисту в профиль, посмотрел его торговлю в сигнале, не важно роботом торгует или в ручном исполнении.

Была бы тогда, какая то ясность - доверять прогнозисту или нет.    

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