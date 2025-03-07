FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 435
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По фунту еще пробный заход сделал.
Глобально:
В моменте:
Глобально:
Извини за использование твоего скрина.
Я согласен с тобой на счет глобального падения.
Но я не думаю, что ты не будешь отрицать,
что должна быть первая реакция на тот же
глобальный уровень. Реакция до стрелки.
Примерно до 1,35400 короче.
Но это мое видение рынка. Могу и ошибаться.
Евро вниз, на 100%.Лучше дрова коли, а не прогнозы давай
Без сопливых разберемся)))
Евро вниз, на 100%. Лучше дрова коли, а не прогнозы давай
Главное, чтоб у других было все ГУТ!!!
Извини за использование твоего скрина.
Нет проблем...
Уровни здесь за 365 дней, 180 дней, 90 дней и 30 дней.
А реакция будет...
Без сопливых разберемся)))
Сказал человек, торгующий на демо
Вот тебе скрин. Это "только начало расти" по твоим словам.
И надоел ты цепляться уже. Отстань не чистая сила.
И это его цели коррекции:
И это его цели коррекции:
Да. У меня такие же мысли по этой паре.
Хотел создать ветку - но увы, не удалось
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Мысль была такая - глянул к прогнозисту в профиль, посмотрел его торговлю в сигнале, не важно роботом торгует или в ручном исполнении.
Была бы тогда, какая то ясность - доверять прогнозисту или нет.