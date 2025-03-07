FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 377

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Aleksandr Yakovlev #:

Сигнал работает)))


я беру ещё по таким дневным свечам,,90% правильно срабатывают..сегодня три пары по свече предедущей брал,все три оправдались

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чиф по моему анализу селл,взял селл с утра,вверх пошёл,после вниз,,только с минусов вышла пара.ладно не закрыл,,до завтра посмотрим
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dryun777 #:
чиф по моему анализу селл,взял селл с утра,вверх пошёл,после вниз,,только с минусов вышла пара.ладно не закрыл,,до завтра посмотрим
Растешь на глазах, Яша проигрывает уже
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Vladimir Baskakov #:
Растешь на глазах, Яша проигрывает уже

ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))

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dryun777 #:

ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))

Хорошо, буду копировать когда перейду на фантики
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Vladimir Baskakov #:
Хорошо, буду копировать когда перейду на фантики

я не даю сигналы..не нуждаюсь в этих копейках!

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Vladimir Baskakov #:
Хорошо, буду копировать когда перейду на фантики

а на фантики то   ты уже перешёл мне кажется))))ладно спокойной ночи))

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dryun777 #:

а на фантики то   ты уже перешёл мне кажется))))ладно спокойной ночи))

Фантики это к Яше
 

Прибыль за сегодня + остались еще действующие.


 
dryun777 #:

ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))

Да слушай ты его.)))) Тролит он тебя))))

А ты и уши развесил. Чудак)))

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