FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 377
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Сигнал работает)))
я беру ещё по таким дневным свечам,,90% правильно срабатывают..сегодня три пары по свече предедущей брал,все три оправдались
чиф по моему анализу селл,взял селл с утра,вверх пошёл,после вниз,,только с минусов вышла пара.ладно не закрыл,,до завтра посмотрим
Растешь на глазах, Яша проигрывает уже
ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))
ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))
Хорошо, буду копировать когда перейду на фантики
я не даю сигналы..не нуждаюсь в этих копейках!
Хорошо, буду копировать когда перейду на фантики
а на фантики то ты уже перешёл мне кажется))))ладно спокойной ночи))
а на фантики то ты уже перешёл мне кажется))))ладно спокойной ночи))
Прибыль за сегодня + остались еще действующие.
ух тыыы..появился..ты просто делай как я и заработаешь хоть раз))))слышал про грааль?про святой грааль!!?так вот-это я!))просто молись на меня и будет тебе счастье!!)))
Да слушай ты его.)))) Тролит он тебя))))
А ты и уши развесил. Чудак)))