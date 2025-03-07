FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 259

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с audnzd косячок вышел))минус 350...подожду до завтра,если не откатит с минусом продать придётся((все мы ошибаемся)))
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бакс йена рано вошёл))минус 140..ну сегодня вечером в плюс выйдет))
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Aleksandr Yakovlev #:

Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700

Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю

Александр ты здесь?))

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кто есть живой?)))я вот что думаю..евро австралия как и думали))вниз пошёл.но!!!должен быть откат или разворот!!!как бы нам высчитать когда это произойдёт??я знаю,у всех разные мнения но середину то найти можно))
 
dryun777 #:

Александр ты здесь?))

Конечно.

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Aleksandr Yakovlev #:

Конечно.

как думаешь..по евро австралия..откат где будет?

 
dryun777 #:

как думаешь..по евро австралия..откат где будет?

Так должен быть уже. Что то с обновлением минимумов затянулось.

Прошло уже более 60 п.  Хотя знаешь, в среднем это 90 п.

Так что должно это произойти ВОТ-ВОТ.

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Aleksandr Yakovlev #:

Так должен быть уже. Что то с обновлением минимумов затянулось.

Прошло уже более 60 п.  Хотя знаешь, в среднем это 90 п.

Так что должно это произойти ВОТ-ВОТ.

30 минутную свечу скупили вроде))часовую ждать чтоль

 
dryun777 #:

по евро австралия.. откат где будет?

Не будет...


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закрыл бакс йена и австралиец новозеландец в минус 700 зелёных...открыл новые позиции.посмотрим..честно говоря минусовые пары брал с глубоким сомнением на авось))
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