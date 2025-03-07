FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 259
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Сейчас уйдет выше 1,15615 и потом цель 1,16700
Это я тебе как лечащий доктор КУКЛА говорю
Александр ты здесь?))
Александр ты здесь?))
Конечно.
Конечно.
как думаешь..по евро австралия..откат где будет?
как думаешь..по евро австралия..откат где будет?
Так должен быть уже. Что то с обновлением минимумов затянулось.
Прошло уже более 60 п. Хотя знаешь, в среднем это 90 п.
Так что должно это произойти ВОТ-ВОТ.
Так должен быть уже. Что то с обновлением минимумов затянулось.
Прошло уже более 60 п. Хотя знаешь, в среднем это 90 п.
Так что должно это произойти ВОТ-ВОТ.
30 минутную свечу скупили вроде))часовую ждать чтоль
по евро австралия.. откат где будет?
Не будет...