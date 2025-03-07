FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 10
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Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?
это значит до 40 будут тянуть а потом камнем вниз - так ли я понимаю...
спасибо за такую невиданную инфу...
Фунт только sell
Всем привет)))
привет!
и это было всё?
;)
привет!
и это было всё?
;)
Может песенный больше устроит... что-то все знатоки в ауте... наверное от праздников никак отойти не могут...
В сех С Новым Годом!!! Хороших проводок и профитов... ./
По фунту обяз цель... ./
100% в неделю как цель, остальное неинтересно, проще прожект сделать... ./
Сем всего самого самого в Новом Году!!!
GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950
GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950
Не зря говорят - рынок стал работать против логики - экономика лежит в в глубокой пандымии, а печатный станок продолжает автоматом выкидывать горы и моря необеспеченной бумаги... вот её и пихают во все возможные инструменты пока не рухнули... мани, мани мани мани миллиардами и триллионами...
GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950
Вся толпа видимо стоит также в низ - вот Кукл нас и раздевает... будем подождать до упора... пока запас пятикратный... зато золото наверх дернулось...))
С наступающим!!!
Фунт:
Еня:
Чиф:
С новым годом!!! и ура ура ура!!! главному палко водцу форума, всех благ и профитов, и большой респект за грамотные наводки на профитные размышления...))
100500+ спасибо большое!!!