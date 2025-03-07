FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 10

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Vadens:

Ребят,у фунта на 40-м страйке страшенный объём,это так...флеппинг,не стоит обращать внимания?


это значит до 40 будут тянуть а потом камнем вниз - так ли я понимаю...

спасибо за такую невиданную инфу...

 
Vladimir Baskakov:
Фунт только sell
1.32
 
Aleksandr Yakovlev:
Всем привет)))

привет!

и это было всё?

;)

 
Renat Akhtyamov:

привет!

и это было всё?

;)

Может песенный больше устроит... что-то все знатоки в ауте...  наверное от праздников никак отойти не могут...


Секрет 'Привет'
Секрет 'Привет'
  • 2013.12.22
  • www.youtube.com
Текст Песни:Привет, сегодня дождь и скверноА мы не виделись, наверно, сто летТебе в метро, скажи на милостьА ты совсем не изменилась, нет-нетПривет, а жить т...
 

В сех С Новым Годом!!! Хороших проводок и профитов... ./

По фунту обяз цель... ./

100% в неделю как цель, остальное неинтересно, проще прожект сделать... ./

Сем всего самого самого в Новом Году!!!

[Удален]  

GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950 

GBPUSDH2 1.36950

 
SanAlex:

GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950 


Не зря говорят - рынок стал работать против логики - экономика лежит в в глубокой пандымии, а печатный станок продолжает автоматом выкидывать горы и моря необеспеченной бумаги... вот её и пихают во все возможные инструменты пока не рухнули... мани, мани  мани мани миллиардами и триллионами...


 
SanAlex:

GBP\USD сегодня вроде как сюда хочет 1.36950 


Вся толпа видимо стоит также в низ - вот Кукл нас и раздевает... будем подождать до упора... пока запас пятикратный... зато золото наверх дернулось...))

 

С наступающим!!!

Фунт:

Еня:


Чиф:


 

С новым годом!!! и ура ура ура!!! главному палко водцу форума, всех благ и профитов, и большой респект за грамотные наводки на профитные  размышления...))

100500+ спасибо большое!!!

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