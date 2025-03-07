FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 40
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за две недели Отчёт
Будешь на Мальдивах,передавай от Нас привет местным.
- как то не по товарищески получится, нужно всем вместе заработать и тогда на Мальдивы. - тем более, все инструменты для этого есть.
Но тут прослеживается нисходящий канал.
И в этом канале цена находится в верхней точке.
Может в низ пойдет? Хотя кто его знает
Не не не, вверх, мне подсказывают
Ха, ну ты прям так "быстро" ответил)))
Что так спал долго? Или после НГ отойти не мог)))? Без обид.
По поводу голды. Я не знаю кто тебе там на ухо шепчет. Вообще фиолетово.
Но будет так как я сказал. Цена пойдет вниз. Во первых гэп 1 не закрыт.
А во вторых был импульс вверх и он был перебит ответным импульсом.
Есть еще конечно показатели о движении вниз но не буду писать. Этого хватит.
На скрине все видно. Можешь распечатать и в рамочку поставить.)))
Каждый рисует под себя - и убеждает что он прав.
- как я вижу на ближайшую неделю по золоту - золото идёт к цели 1930.53
Надоело выводить...
Есть чему позавидовать... поздравляю с очередным миллиардом...))
Есть чему позавидовать... поздравляю с очередным миллиардом...
А ты когда-нибудь выводил?
Выводил не выводил, какая тебе должна быть разница... вот тебе надо всё знать, вот так и знал. что влезешь прошу же не лезь со своими "умными" вопросами не хочу я с тобой разговаривать, противен ты мне еще тогда стал со своими претендующими на УМНОСТЬ И превосходство ДУРАЦКИМИ постами... ты для меня также как я для тебя - полный НОЛЬ... так что прекращай влезать ко мне... да и не к тебе было обращение, не встревай... накручивай на других свои разумные посты... НЕ ЛЕЗЬ КО МНЕ СО СВОИМИ ДУРАЦКИМИ ВОПРОСАМИ... ВЫНУДИЛ ОРАТЬ извиняюсь конечно... провокатор, блин зараза, - точно подведет меня под годовой банан...(( вот уже даже писать и общаться после тебя нет желания...
Выводил не выводил, какая тебе должна быть разница... вот тебе надо всё знать, вот так и знал. что влезешь прошу же не лезь со своими "умными" вопросами не хочу я с тобой разговаривать, противен ты мне еще тогда стал со своими претендующими на УМНОСТЬ И превосходство ДУРАЦКИМИ постами... ты для меня также как я для тебя - полный НОЛЬ... так что прекращай влезать ко мне... да и не к тебе было обращение, не встревай... накручивай на других свои разумные посты... НЕ ЛЕЗЬ КО МНЕ СО СВОИМИ ДУРАЦКИМИ ВОПРОСАМИ... ВЫНУДИЛ ОРАТЬ извиняюсь конечно... провокатор, блин зараза, - точно подведет меня под годовой банан...(( вот уже даже писать и общаться после тебя нет желания...
Понятно, не выводил
))) Нет не выводил - так тебе спокойней жить будет...А ты то я смотрю вот это да, просто чудо какое то, ты я смотрю хапнул за то почти миллион ... удивил на смерть, но что-то не верится по Станиславскому...хотя по пословице может быть - "везет дуракам и пьяницам"... что ж поздравляю да есть тоже чему позавидовать и как тебе удалось, копировальщик пади вовсю, что-то совсем непонятная система без просадки - так не бывает... что за хитрый финт ушами, давай колись может подключусь и тоже миллионером стану...))))
а или просадка есть - убытков нет...