FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 40

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SanAlex:

за две недели Отчёт 


Будешь на Мальдивах,передавай от Нас привет местным.
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Vadens:
Будешь на Мальдивах,передавай от Нас привет местным.

- как то не по товарищески получится, нужно всем вместе заработать и тогда на Мальдивы. - тем более, все инструменты для этого есть.

 
Aleksandr Yakovlev:

Но тут прослеживается нисходящий канал.

И в этом канале цена находится в верхней точке.

Может в низ пойдет? Хотя кто его знает

Не не не, вверх, мне подсказывают 
 
TradeMastersChannel:
Не не не, вверх, мне подсказывают 

Ха, ну ты прям так "быстро" ответил)))

Что так спал долго? Или после НГ отойти не мог)))? Без обид.

По поводу голды. Я не знаю кто тебе там на ухо шепчет. Вообще фиолетово.

Но будет так как я сказал. Цена пойдет вниз. Во первых гэп 1 не закрыт.

А во вторых был импульс вверх и он был перебит ответным импульсом.

Есть еще конечно показатели о движении вниз но не буду писать. Этого хватит.

На скрине все видно. Можешь распечатать и в рамочку поставить.)))


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Каждый рисует под себя - и убеждает что он прав.

- как я вижу на ближайшую неделю по золоту - золото идёт к цели 1930.53

XAUUSDDaily 1930.53

 
Lesorub:

Надоело выводить...


Есть чему позавидовать... поздравляю с очередным миллиардом...))


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Сергей Криушин:

Есть чему позавидовать... поздравляю с очередным миллиардом...


А ты когда-нибудь выводил?
 
Vladimir Baskakov:
А ты когда-нибудь выводил?

 Выводил не выводил, какая тебе должна быть разница... вот тебе надо всё знать, вот так и знал. что влезешь прошу же не лезь со своими "умными" вопросами не хочу я с тобой разговаривать, противен ты мне еще тогда стал со своими претендующими на УМНОСТЬ И превосходство ДУРАЦКИМИ  постами... ты для меня также как я для тебя - полный НОЛЬ... так что прекращай влезать ко мне... да и не к тебе было обращение, не встревай... накручивай на других свои разумные посты... НЕ ЛЕЗЬ КО МНЕ СО СВОИМИ ДУРАЦКИМИ ВОПРОСАМИ... ВЫНУДИЛ ОРАТЬ извиняюсь конечно... провокатор, блин зараза, - точно подведет меня под годовой банан...(( вот уже даже писать и общаться после тебя нет желания... 

[Удален]  
Сергей Криушин:

 Выводил не выводил, какая тебе должна быть разница... вот тебе надо всё знать, вот так и знал. что влезешь прошу же не лезь со своими "умными" вопросами не хочу я с тобой разговаривать, противен ты мне еще тогда стал со своими претендующими на УМНОСТЬ И превосходство ДУРАЦКИМИ  постами... ты для меня также как я для тебя - полный НОЛЬ... так что прекращай влезать ко мне... да и не к тебе было обращение, не встревай... накручивай на других свои разумные посты... НЕ ЛЕЗЬ КО МНЕ СО СВОИМИ ДУРАЦКИМИ ВОПРОСАМИ... ВЫНУДИЛ ОРАТЬ извиняюсь конечно... провокатор, блин зараза, - точно подведет меня под годовой банан...(( вот уже даже писать и общаться после тебя нет желания... 

Понятно, не выводил
 
Vladimir Baskakov:
Понятно, не выводил

))) Нет не выводил - так тебе спокойней жить будет...А ты то я смотрю вот это да, просто чудо какое то, ты я смотрю хапнул за то почти миллион ... удивил на смерть, но что-то не верится по Станиславскому...хотя по пословице может быть -  "везет дуракам и пьяницам"... что ж поздравляю да есть тоже чему позавидовать и как тебе удалось, копировальщик пади вовсю, что-то совсем непонятная система без просадки - так не бывает... что за хитрый финт ушами, давай колись может подключусь и тоже миллионером стану...))))

а или просадка есть - убытков нет...

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