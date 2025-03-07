FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 360
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Ну в этой ветке так заведено, выкладывать скрины сделок только с конечным прибыльным результатом :)
Я с телефона сейчас Александр, работу работаю)))а золото я просто знаю что вниз пойдет!!но у меня не такие прогнозы,как у некоторых!типа хочет не хочет..я основываюсь на экономической ситуации ))
Я с телефона сейчас Александр, работу работаю)))а золото я просто знаю что вниз пойдет!!но у меня не такие прогнозы,как у некоторых!типа хочет не хочет..я основываюсь на экономической ситуации ))
А зачем тебе тогда окно графика?
Открыл "обзор рынка" и в ней основываюсь на экономической ситуации, совершаешь торговлю.
Или я чего то не понимаю?)))
А зачем тебе тогда окно графика?
Открыл "обзор рынка" и в ней основываюсь на экономической ситуации, совершаешь торговлю.
Или я чего то не понимаю?)))
Как говорится,у всех свои тараканы в голове))
только у некоторых они даже не помещаются... )) как сказал Кролик Пуху, когда он не мог вылезти из норы...)))
когда доллар крепчает, а нефть дешевеет, тогда золото почему-то падает в цене...
только у некоторых они даже не помещаются... )) как сказал Кролик Пуху, когда он не мог вылезти из норы...)))
когда доллар крепчает, а нефть дешевеет, тогда золото почему-то падает в цене...
Не Почему-то,,на это есть причины
Ну конечно есть крутые подводные причины... у КУКУула много причин и куда вывернет одному Боу известно, а может и Бог тут не причем, а только нечто темное и непонятное... страшные тараканы в голове...)))
При таком сценарии можно продать аккуратно.
Ну конечно есть крутые подводные причины... у КУКУула много причин и куда вывернет одному Боу известно, а может и Бог тут не причем, а только нечто темное и непонятное... страшные тараканы в голове...)))
При чём здесь кукула и прочие.
Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.
Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу
При чём здесь кукула и прочие.
Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.
Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу