FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 360

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Vitaly Muzichenko #:

Ну в этой ветке так заведено, выкладывать скрины сделок только с конечным прибыльным результатом :)

Я и конечным минусовым выкладываю,плюс всегда не может быть!!
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dryun777 #:
Я с телефона сейчас Александр, работу работаю)))а золото я просто знаю что вниз пойдет!!но у меня не такие прогнозы,как у некоторых!типа хочет не хочет..я основываюсь на экономической ситуации ))
Хорошо бы... вот новая стратегия
 
dryun777 #:
Я с телефона сейчас Александр, работу работаю)))а золото я просто знаю что вниз пойдет!!но у меня не такие прогнозы,как у некоторых!типа хочет не хочет..я основываюсь на экономической ситуации ))

А зачем тебе тогда окно графика?

Открыл "обзор рынка" и в ней  основываюсь на экономической ситуации, совершаешь торговлю.

Или я чего то не понимаю?)))

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Aleksandr Yakovlev #:

А зачем тебе тогда окно графика?

Открыл "обзор рынка" и в ней  основываюсь на экономической ситуации, совершаешь торговлю.

Или я чего то не понимаю?)))

Как говорится,у всех свои тараканы в голове))
 
dryun777 #:
Как говорится,у всех свои тараканы в голове))

только у некоторых они даже не помещаются... )) как сказал Кролик Пуху, когда он не мог вылезти из норы...)))

когда доллар крепчает, а нефть дешевеет, тогда золото почему-то падает в цене...

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Сергей Криушин #:

только у некоторых они даже не помещаются... )) как сказал Кролик Пуху, когда он не мог вылезти из норы...)))

когда доллар крепчает, а нефть дешевеет, тогда золото почему-то падает в цене...

Не Почему-то,,на это есть причины
 
dryun777 #:
Не Почему-то,,на это есть причины

Ну конечно есть крутые подводные причины... у КУКУула много причин и куда вывернет одному Боу известно, а может и Бог тут не причем, а только нечто темное и непонятное... страшные тараканы в голове...)))

 

При таком сценарии можно продать аккуратно.


 
Сергей Криушин #:

Ну конечно есть крутые подводные причины... у КУКУула много причин и куда вывернет одному Боу известно, а может и Бог тут не причем, а только нечто темное и непонятное... страшные тараканы в голове...)))

При чём здесь кукула и прочие.

Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.

Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу

[Удален]  
Vitaly Muzichenko #:

При чём здесь кукула и прочие.

Золото - инвестиционный металл, когда в мире какая-то мелкая неразбериха, то все его скупают, забывая о бумажках. Золото - металлические деньги при любой самой нестабильной ситуации, и стабильной тоже.

Это как с гречкой: никому она не нужна до момента голодовки, все покупают айфоны, как только приходит момент, то айфоны уже никому не нужны - меняют на гречку. И так по кругу

Вот,хоть кто-то ещё понимает что к чему!!!и золото будет падать до того момента,как началась пандемия..цена придет туда в итоге!! ещё про кукла пишут)))да следит он за всеми и не даёт заработать
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