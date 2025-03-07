FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 2
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Но от неё рубль зависит очень сильно. А от него мы...
Конечно, когда цена будет выше это лучше, но нас простых смертных, это не распространяется - это думаю ещё и нам навредит, - на заправках цену ещё подымут.
Конечно, когда цена будет выше это лучше, но нас простых смертных, это не распространяется - это думаю ещё и нам навредит, - на заправках цену ещё подымут.
На заправках цену поднимут в любом случае. Когда нефть дешевеет, нужно же как-то компенсировать убытки. Если на внешнем рынке будут терять, то компенсировать будут за счет внутреннего рынка - за наш с вами счет.
немного политических факторов, которые в угаре нового года могли не заметить :
- назначение президента США, официально, только в конце января. До того президентом остаётся Трамп и он много чего может отчебучить.
- Байден по возрасту не вытянет 2 срока, то есть борьба за следующее президентство начнётся прямо сразу
- Меркель под новый год исполнила арию "мухожук", в 2021 в Германии будет новый канцлер. Выборы в Германии будут основой полит.контекста и движком нестабильности EURUSD
- Брекзит закончен. Внезапно :-) а все к нему так привыкли...
по мелочи:
- Тема про короновирус себя быстро изживает. Будет срочный поиск нового хайпа.
- Доверие к СМИ и уже традиционным фейсбукам/твитерам/ютубам подорвано. Значит начнут нечто новое, а-ля на крипте и спутниках Маска, якобы "непредвзятое и без модераций" :-)
желательно дополнить список
Трамп объявил о протестном митинге своих сторонников. Неужто в штатах цветная революция начнется😆
Цветные революции делают сами штаты, но в других странах.
У них это будет называться как-то по-другому.
Цветные революции делают сами штаты, но в других странах.
У них это будет называться как-то по-другому.
Перестройка, перестрелка, перекличка.)
хорошо сегодня прошёл верх BTC\USD
хорошо сегодня прошёл верх BTC\USD
Фиксируйте прибыль. Просто, сегодня торговать было нечем, но очень хотелось (
Евро гэпнулся. Во сколько форекс заработает?
Как обычно, в понедельник.