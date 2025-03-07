FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 2

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Vadim Zotov:

Но от неё рубль зависит очень сильно. А от него мы...

Конечно, когда цена будет выше это лучше, но нас простых смертных, это не распространяется - это думаю ещё и нам навредит, - на заправках цену ещё подымут.

 
SanAlex:

Конечно, когда цена будет выше это лучше, но нас простых смертных, это не распространяется - это думаю ещё и нам навредит, - на заправках цену ещё подымут.

На заправках цену поднимут в любом случае. Когда нефть дешевеет, нужно же как-то компенсировать убытки. Если на внешнем рынке будут терять, то компенсировать будут за счет внутреннего рынка - за наш с вами счет.

 

немного политических факторов, которые в угаре нового года могли не заметить :

- назначение президента США, официально, только в конце января. До того президентом остаётся Трамп и он много чего может отчебучить. 

- Байден по возрасту не вытянет 2 срока, то есть борьба за следующее президентство начнётся прямо сразу

- Меркель под новый год исполнила арию "мухожук", в 2021 в Германии будет новый канцлер. Выборы в Германии будут основой полит.контекста и движком нестабильности EURUSD

- Брекзит закончен. Внезапно :-) а все к нему так привыкли...

по мелочи:

- Тема про короновирус себя быстро изживает. Будет срочный поиск нового хайпа.

- Доверие к СМИ и уже традиционным фейсбукам/твитерам/ютубам подорвано. Значит начнут нечто новое, а-ля на крипте и спутниках Маска, якобы "непредвзятое и без модераций" :-)

желательно дополнить список

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Евро гэпнулся. Во сколько форекс заработает?
 
Трамп объявил о протестном митинге своих сторонников. Неужто в штатах цветная революция начнется😆
 
sibirqk:
Трамп объявил о протестном митинге своих сторонников. Неужто в штатах цветная революция начнется😆

Цветные революции делают сами штаты, но в других странах.

У них это будет называться как-то по-другому.

 
Vitaly Muzichenko:

Цветные революции делают сами штаты, но в других странах.

У них это будет называться как-то по-другому.

Перестройка, перестрелка, перекличка.)

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хорошо сегодня прошёл верх BTC\USD

BTCUSDM30 

 
SanAlex:

хорошо сегодня прошёл верх BTC\USD

 

Фиксируйте прибыль. Просто, сегодня торговать было нечем, но очень хотелось ( 

 
Vladimir Baskakov:
Евро гэпнулся. Во сколько форекс заработает?

Как обычно, в понедельник. 

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