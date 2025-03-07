FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 217
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ФУНТ ФРАНК ДОШЁЛ ДО ТВОЁЙ ЦИФРЫ...ТЫ ОТКУДА ЕЁ ВЗЯЛ НОСТРОДАМУС?))))Я ВСЕ ТАЙМФРЕЙМЫ СМОТРЕЛ..НЕТ ЭТОГО УРОВНЯ..
Здесь все зрячие. Можно писать и маленькими буковками.
Кстати, канадец может не пойти выше, как писал я ранее.
Пятница,скальпы снял...
ушел в выходные)
Всем хорошо отдохнуть.
Пятница,скальпы снял...
ушел в выходные)
Всем хорошо отдохнуть.
Пока
Здесь все зрячие. Можно писать и маленькими буковками.
Кстати, канадец может не пойти выше, как писал я ранее.
на дневке есть)))токо проблемка с парой..может и не пойти наверх!!!на новостях проблемка)))смотреть надо...ладно пока,удачи
Пятница,скальпы снял...
ушел в выходные)
Всем хорошо отдохнуть.
в пятницу наоборот набирать на понедельник надо)))
в пятницу наоборот набирать на понедельник надо)))
Я боюсь лебедей))) Стараюсь в пятницу все закрывать.
Сейчас чифа дождусь и свободен.
Всем хорошо отдохнуть.
Рановато...
Рановато...
Я боюсь лебедей))) Стараюсь в пятницу все закрывать.
Сейчас чифа дождусь и свободен.
Саша Яковлев тоже слинял перед началом новостей по ставке ФРС.
А я такой движняк жду как из печки пирога
;)
Саша Яковлев тоже слинял перед началом новостей по ставке ФРС.
А я такой движняк жду как из печки пирога
;)
Куда я слинял. На месте я)))