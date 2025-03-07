FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 217

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dryun777 #:

ФУНТ ФРАНК ДОШЁЛ ДО ТВОЁЙ ЦИФРЫ...ТЫ ОТКУДА ЕЁ ВЗЯЛ НОСТРОДАМУС?))))Я ВСЕ ТАЙМФРЕЙМЫ СМОТРЕЛ..НЕТ ЭТОГО УРОВНЯ..

Здесь все зрячие. Можно писать и маленькими буковками.

Кстати, канадец может не пойти выше, как писал я ранее.

 

Пятница,скальпы снял...


ушел в выходные)

Всем хорошо отдохнуть.

 
MakarFX #:

Пятница,скальпы снял...


ушел в выходные)

Всем хорошо отдохнуть.

Пока

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Aleksandr Yakovlev #:

Здесь все зрячие. Можно писать и маленькими буковками.

Кстати, канадец может не пойти выше, как писал я ранее.

на дневке есть)))токо проблемка с парой..может и не пойти наверх!!!на новостях проблемка)))смотреть надо...ладно пока,удачи

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MakarFX #:

Пятница,скальпы снял...


ушел в выходные)

Всем хорошо отдохнуть.

в пятницу наоборот набирать на понедельник надо)))

 
dryun777 #:

в пятницу наоборот набирать на понедельник надо)))

Я боюсь лебедей))) Стараюсь в пятницу все закрывать.

Сейчас чифа дождусь и свободен.

 
MakarFX #:

Всем хорошо отдохнуть.

Рановато...


 
Lesorub #:

Рановато...


Нее... Сегодня пятница
 
MakarFX #:

Я боюсь лебедей))) Стараюсь в пятницу все закрывать.

Сейчас чифа дождусь и свободен.

Саша Яковлев тоже слинял перед началом новостей по ставке ФРС.

А я такой движняк жду как из печки пирога

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Саша Яковлев тоже слинял перед началом новостей по ставке ФРС.

А я такой движняк жду как из печки пирога

;)

Куда я слинял. На месте я)))

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