FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 432
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Naturlih ...)) ordnung ales in ordnung... uberales ...)))
короче, ***его знает... давно учил еще в далеком детстве...))
Вован еще вчера поборол все пальцы... седня только спасибо ему профит собираю....
еще бы йену кто так же бы поборол, а то уже пророчат полет до 118... вот и думай закрывать или подождать до лучших времен... разворота...
Вот вован смотри масть по канадцу поперла... а тебе слабо...ты вообще-то тока попрошайничать можешь...да слюни собирать... тебе такого и не снилось... так что расти малец... но все равно спасибо тебе за правильную наводку...)))))
Вот вован смотри масть по канадцу поперла... а тебе слабо...ты вообще-то тока попрошайничать можешь...да слюни собирать... тебе такого и не снилось... так что расти малец... но все равно спасибо тебе за правильную наводку...)))))
Я тебе что-то прищемил?
ты мне в душу гадишь постоянно своими крутыми постами... так что съешь и успокойся на веки, а то лепишь всё время: "ты даже доллар не заработал... ты даже доллар не заработал.... ты даже доллар не заработал" вот я тебе и привел и про и стейт, чтоб ты не хвалился своим долларом... сам ни *** не можешь только сопли тут разводишь...
ты мне в душу гадишь постоянно своими крутыми постами... так что съешь и успокойся на веки, а то лепишь всё время: "ты даже доллар не заработал... ты даже доллар не заработал.... ты даже доллар не заработал" вот я тебе и привел и про и стейт, чтоб ты не хвалился своим долларом... сам ни *** не можешь только сопли тут разводишь...
Спасибо модерам... да вроде ни матерное слово то, но все равно спасибо, что не забанили... а канадец-то прет по тихоньку... что-то сильно грузанулся атоматоматом... теперь надо следить, а то еще и развернется...я если много постюсь тут, так скажите я перестану... так для шутки-юмора иногда не по теме лишнего, конечно, но без этого скучновато...
Спасибо модерам... да вроде ни матерное слово то, но все равно спасибо, что не забанили... а канадец-то прет по тихоньку... что-то сильно грузанулся атоматоматом... теперь надо следить, а то еще и развернется...я если много постюсь тут, так скажите я перестану... так для шутки-юмора иногда не по теме лишнего, конечно, но без этого скучновато...
Все норм, постись)))
Правильно, заработал на моем прогнозе;) жесть
не, таким не подаю... учись, работай над собой, над своим воспитание и духовно расти... вон в церкву хотя бы сходи и свечку поставь... так и обретешь духовное прозрение и спасение... и может тоже заработаешь...))) или Бог подаст, Бог он не жадный всем добродетельным подает...
Все норм, постись)))
Спасибо, на добром слове...постюсь помалу...))
не, таким не подаю... учись, работай над собой, над своим воспитание и духовно расти... вон в церкву хотя бы сходи и свечку поставь... так и обретешь духовное прозрение и спасение... и может тоже заработаешь...))) или Бог подаст, Бог он не жадный всем добродетельным подает...