FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 432

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Lilita Bogachkova #:

Off-topic discussion.

 Naturlih ...)) ordnung ales in ordnung... uberales ...)))

короче, ***его знает... давно учил еще в далеком детстве...))

 
Сергей Криушин #:

Вован еще вчера поборол все пальцы... седня только спасибо ему профит собираю....

еще бы йену кто так же бы поборол, а то уже пророчат полет до 118... вот и думай закрывать или подождать до лучших времен... разворота...


Вот вован смотри масть по канадцу поперла... а тебе слабо...ты вообще-то тока попрошайничать можешь...да слюни собирать... тебе такого и не снилось... так что расти малец... но все равно  спасибо тебе за правильную наводку...)))))

полет 737

[Удален]  
Сергей Криушин #:

Вот вован смотри масть по канадцу поперла... а тебе слабо...ты вообще-то тока попрошайничать можешь...да слюни собирать... тебе такого и не снилось... так что расти малец... но все равно  спасибо тебе за правильную наводку...)))))


Я тебе что-то прищемил?
 
Vladimir Baskakov #:
Я тебе что-то прищемил?

ты мне в душу гадишь постоянно своими крутыми постами... так что съешь и успокойся на веки, а то лепишь всё время: "ты даже доллар не заработал... ты даже доллар не заработал.... ты даже доллар не заработал" вот я тебе и привел и про и стейт, чтоб ты не хвалился своим долларом... сам ни *** не можешь только сопли тут разводишь...

[Удален]  
Сергей Криушин #:

ты мне в душу гадишь постоянно своими крутыми постами... так что съешь и успокойся на веки, а то лепишь всё время: "ты даже доллар не заработал... ты даже доллар не заработал.... ты даже доллар не заработал" вот я тебе и привел и про и стейт, чтоб ты не хвалился своим долларом... сам ни *** не можешь только сопли тут разводишь...

Правильно, заработал на моем прогнозе;) жесть
 

Спасибо модерам... да вроде ни матерное слово то, но все равно спасибо, что не забанили... а канадец-то прет по тихоньку... что-то сильно грузанулся атоматоматом... теперь надо следить, а то еще и развернется...я если много постюсь тут, так скажите я перестану... так для шутки-юмора иногда не по теме лишнего, конечно, но без этого скучновато...

канада

 
Сергей Криушин #:

Спасибо модерам... да вроде ни матерное слово то, но все равно спасибо, что не забанили... а канадец-то прет по тихоньку... что-то сильно грузанулся атоматоматом... теперь надо следить, а то еще и развернется...я если много постюсь тут, так скажите я перестану... так для шутки-юмора иногда не по теме лишнего, конечно, но без этого скучновато...


Все норм, постись)))

 
Vladimir Baskakov #:
Правильно, заработал на моем прогнозе;) жесть

не, таким не подаю... учись, работай над собой, над своим воспитание и духовно расти... вон в церкву хотя бы сходи и свечку поставь... так и обретешь духовное прозрение и спасение... и может тоже заработаешь...))) или Бог подаст, Бог он не жадный всем добродетельным подает...

 
Aleksandr Yakovlev #:

Все норм, постись)))

Спасибо, на добром слове...постюсь помалу...))

[Удален]  
Сергей Криушин #:

не, таким не подаю... учись, работай над собой, над своим воспитание и духовно расти... вон в церкву хотя бы сходи и свечку поставь... так и обретешь духовное прозрение и спасение... и может тоже заработаешь...))) или Бог подаст, Бог он не жадный всем добродетельным подает...

Не видел ещё твоего заработка
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