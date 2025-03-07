FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 460
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EUR\USD-M30 индикаторы показывают мне, что двинет к 1.12874 (МА-144 MODE_EMA)
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EUR\USD-M5 двинет если на 5минутном 1.12554 (МА-144 MODE_EMA) осилит
AUD\NZD-M5 нацелилась к 1.05878
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10.45
выбило - не пошла
А цена все же развернулась после твоей публикации)))
Саш, разбор полетов требуется.
Ты как риск считаешь?
В личку напиши.
Цель по audusd
EUR\USD-M30 индикаторы показывают мне, что двинет к 1.12874 (МА-144 MODE_EMA)
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EUR\USD-M5 двинет если на 5минутном 1.12554 (МА-144 MODE_EMA) осилит
EUR\USD-H4 следующая цель 1.13260
ТС "Стальные булки"
ТС "Стальные булки"
Где?
там
там
надеюсь 100 лотов?
надеюсь 100 лотов?
Да