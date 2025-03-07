FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 460

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[Удален]  

EUR\USD-M30     индикаторы показывают мне, что двинет к 1.12874 (МА-144 MODE_EMA)

EURUSDM30 1.12874

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EUR\USD-M5         двинет если на 5минутном  1.12554 (МА-144 MODE_EMA) осилит 

EURUSDM5 1.12554

[Удален]  

AUD\NZD-M5       нацелилась к 1.05878

2 AUDNZDM5 1.05878

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10.45 

выбило - не пошла

3 AUDNZDM5

 
Aleksandr Yakovlev #:

А цена все же развернулась после твоей публикации)))

Саш, разбор полетов требуется.

Ты как риск считаешь?

В личку напиши.

 

Цель по audusd


[Удален]  
SanAlex #:

EUR\USD-M30     индикаторы показывают мне, что двинет к 1.12874 (МА-144 MODE_EMA)

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EUR\USD-M5         двинет если на 5минутном  1.12554 (МА-144 MODE_EMA) осилит 

EUR\USD-H4            следующая цель 1.13260

EURUSDH4 1.13260

 

ТС "Стальные булки"


 
Dmytryi Nazarchuk #:

ТС "Стальные булки"

Где?
 
Renat Akhtyamov #:
Где?

там

 
Dmytryi Nazarchuk #:

там

надеюсь 100 лотов?

 
Renat Akhtyamov #:

надеюсь 100 лотов?

Да

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