FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 277

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dryun777 #:
Как я писал...просмотри по этим парам...

AUD\CAD и AUD\USD - H1            -------   на сегодня эти пары собираются вниз 

Снимок экрана 2021-10-13 060821

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тут разность -    вероятности падения и роста

Снимок экрана 2021-10-13 062048  

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EUR\USD-H1     ---------------- на данный момент, рисуется такая картина 

EURUSDH1

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SanAlex #:

AUD\CAD и AUD\USD - H1            -------   на сегодня эти пары собираются вниз 

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тут разность -    вероятности падения и роста

  

иногда твои анализы ооочень правильны бывают))какой индикатор по пивотам лучше рассмотреть?а вниз пусть идут..даже не парюсь))

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Биток закрывать наверное надо))
 
dryun777 #:
Биток закрывать наверное надо))

Вы не ответили на вопросы:

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Vladimir Karputov #:

Вы не ответили на вопросы:


Ближе к вечеру вышлю скриншот
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SanAlex #:

AUD\CAD и AUD\USD - H1            -------   на сегодня эти пары собираются вниз 

\\\\\\\

тут разность -    вероятности падения и роста

  

Что-то эти пары н куда не собираются по ходу))
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dryun777 #:
Что-то эти пары н куда не собираются по ходу))

в нашем деле - нужно терпение. - правда сам страдаю спешкой 

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dryun777 #:

иногда твои анализы ооочень правильны бывают))какой индикатор по пивотам лучше рассмотреть?а вниз пусть идут..даже не парюсь))

Вот этот на мой взгляд, самый лучший https://www.mql5.com/ru/code/30767 

XAUUSDH1 1778.53
Pivot Points
Pivot Points
  • www.mql5.com
Отображение границ предыдущего и текущего дня. Отображение Pivot Point
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dryun777 #:
Что-то эти пары н куда не собираются по ходу))

AUD\USD-H1     ------  робот мой решил купить

AUDUSDH1 

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есть предчувствие к чему-то знатному - толе природном толи всё вместе - не хороший сон снился.  

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