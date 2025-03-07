FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 277
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Как я писал...просмотри по этим парам...
AUD\CAD и AUD\USD - H1 ------- на сегодня эти пары собираются вниз
\\\\\\\
тут разность - вероятности падения и роста
EUR\USD-H1 ---------------- на данный момент, рисуется такая картина
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
AUD\CAD и AUD\USD - H1 ------- на сегодня эти пары собираются вниз
\\\\\\\
тут разность - вероятности падения и роста
иногда твои анализы ооочень правильны бывают))какой индикатор по пивотам лучше рассмотреть?а вниз пусть идут..даже не парюсь))
Биток закрывать наверное надо))
Вы не ответили на вопросы:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021
Rashid Umarov, 2021.10.12 20:03
Должна быть, покажите скриншот, пожалуйста.
И каким браузером пользуетесь.
Вы не ответили на вопросы:
AUD\CAD и AUD\USD - H1 ------- на сегодня эти пары собираются вниз
\\\\\\\
тут разность - вероятности падения и роста
Что-то эти пары н куда не собираются по ходу))
в нашем деле - нужно терпение. - правда сам страдаю спешкой
иногда твои анализы ооочень правильны бывают))какой индикатор по пивотам лучше рассмотреть?а вниз пусть идут..даже не парюсь))
Вот этот на мой взгляд, самый лучший https://www.mql5.com/ru/code/30767
Что-то эти пары н куда не собираются по ходу))
AUD\USD-H1 ------ робот мой решил купить
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
есть предчувствие к чему-то знатному - толе природном толи всё вместе - не хороший сон снился.