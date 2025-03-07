FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 350

Новый комментарий
 
Vladimir Baskakov #:
Золото положительно коррелирует с UsdJpy вообще-то , а она растет

Я вижу сигнал и им пользуюсь.

Даже твои прошлые выводы, 

на счет моих сигналов, оказались неуместными.

Было движение туда, куда я и спрогнозировал.

По поводу той пары о которой говоришь. Она находится на максимуме,

если смотреть большие ТФ. Сейчас надо искать точки разворота и шортиться.

Как вариант есть небольшой коридор на дневке. Можно увидеть пробитие этого коридора вверх

и возврат обратно. На более мелких ТФ пробовать шортить до нижней границы. Это чуть более 100п.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Я вижу сигнал и им пользуюсь.

Даже твои прошлые выводы, 

на счет моих сигналов, оказались неуместными.

Было движение туда, куда я и спрогнозировал.

По поводу той пары о которой говоришь. Она находится на максимуме,

если смотреть большие ТФ. Сейчас надо искать точки разворота и шортиться.

Как вариант есть небольшой коридор на дневке. Можно увидеть пробитие этого коридора вверх

и возврат обратно. На более мелких ТФ пробовать шортить до нижней границы. Это чуть более 100п.

Я рад , что твои прогнозы сбываются, но одно дело торговать на демо, другое на реале. У тебя простая логика, видишь на графике пустое пространство и думаешь туда пойдет. Примитивно
 
Vladimir Baskakov #:
Я рад , что твои прогнозы сбываются, но одно дело торговать на демо, другое на реале. У тебя простая логика, видишь на графике пустое пространство и думаешь туда пойдет. Примитивно

Не надо изобретать велосипед.

1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.

2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.

3. На счет демо.


На счет мониторинга даже и не начинай.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не надо изобретать велосипед.

1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.

2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.

3. На счет демо.


На счет мониторинга даже и не начинай.

Я и не начинаю, значит сам не веришь в свои прогнозы. Твоё дело. А то меня щас уже за Привет банят. Поэтому теперь буду так говорить: всё классно бро, ты лучший, молодец, Юсуф гений, Улад пророк !
 
Vladimir Baskakov #:
Я и не начинаю, значит сам не веришь в свои прогнозы. Твоё дело. А то меня щас уже за Привет банят. Поэтому теперь буду так говорить: всё классно бро, ты лучший, молодец, Юсуф гений, Улад пророк !

Верю. Еще как верю.

Начал шортить уже. Часть закрыл по доллар ене.

Все в БУ кроме самой верхней.

Аналогично

Все нормально с моими прогнозами. И тебе того же желаю, бро)))

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Не надо изобретать велосипед.

1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.

2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.

3. На счет демо.


На счет мониторинга даже и не начинай.

Ооо знакомая контора)))валил бы ты от них😀
 
dryun777 #:
Ооо знакомая контора)))валил бы ты от них😀

Рекламой не занимаюсь. Но за год с лишним нареканий нет.

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Рекламой не занимаюсь. Но за год с лишним нареканий нет.

Дай бог..просто проблемы есть с выводом большой суммы,,так что осторожней))
[Удален]  
dryun777 #:
Дай бог..просто проблемы есть с выводом большой суммы,,так что осторожней))
Что за кухня?
[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

Веселая неделька будет.

Норвегия четверг)
1...343344345346347348349350351352353354355356357...476
Новый комментарий