FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 350
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Золото положительно коррелирует с UsdJpy вообще-то , а она растет
Я вижу сигнал и им пользуюсь.
Даже твои прошлые выводы,
на счет моих сигналов, оказались неуместными.
Было движение туда, куда я и спрогнозировал.
По поводу той пары о которой говоришь. Она находится на максимуме,
если смотреть большие ТФ. Сейчас надо искать точки разворота и шортиться.
Как вариант есть небольшой коридор на дневке. Можно увидеть пробитие этого коридора вверх
и возврат обратно. На более мелких ТФ пробовать шортить до нижней границы. Это чуть более 100п.
Я вижу сигнал и им пользуюсь.
Даже твои прошлые выводы,
на счет моих сигналов, оказались неуместными.
Было движение туда, куда я и спрогнозировал.
По поводу той пары о которой говоришь. Она находится на максимуме,
если смотреть большие ТФ. Сейчас надо искать точки разворота и шортиться.
Как вариант есть небольшой коридор на дневке. Можно увидеть пробитие этого коридора вверх
и возврат обратно. На более мелких ТФ пробовать шортить до нижней границы. Это чуть более 100п.
Я рад , что твои прогнозы сбываются, но одно дело торговать на демо, другое на реале. У тебя простая логика, видишь на графике пустое пространство и думаешь туда пойдет. Примитивно
Не надо изобретать велосипед.
1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.
2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.
3. На счет демо.
На счет мониторинга даже и не начинай.
Не надо изобретать велосипед.
1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.
2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.
3. На счет демо.
На счет мониторинга даже и не начинай.
Я и не начинаю, значит сам не веришь в свои прогнозы. Твоё дело. А то меня щас уже за Привет банят. Поэтому теперь буду так говорить: всё классно бро, ты лучший, молодец, Юсуф гений, Улад пророк !
Верю. Еще как верю.
Начал шортить уже. Часть закрыл по доллар ене.
Все в БУ кроме самой верхней.
Аналогично
Все нормально с моими прогнозами. И тебе того же желаю, бро)))
Не надо изобретать велосипед.
1. Моя ТС не основана на движении в сторону пустоты.
2. Прогнозы сбываются и при этом ты считаешь, что это примитивно. Интересно.
3. На счет демо.
На счет мониторинга даже и не начинай.
Ооо знакомая контора)))валил бы ты от них😀
Рекламой не занимаюсь. Но за год с лишним нареканий нет.
Рекламой не занимаюсь. Но за год с лишним нареканий нет.
Дай бог..просто проблемы есть с выводом большой суммы,,так что осторожней))
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
Веселая неделька будет.