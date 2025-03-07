FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 383

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после пробоя зоны скопления будет так!

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с этой парой обломалось!!по твоему вышло)
 
dryun777 #:
с этой парой обломалось!!по твоему вышло)

Это с какой?

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Aleksandr Yakovlev #:

Это с какой?

скрин забыл)

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как бы то ни было..если я взял и уверен я добираю ..даже были минуса,

 
dryun777 #:

как бы то ни было..если я взял и уверен я добираю ..даже были минуса,

После того как цена выйдет выше линии и сделает ретест, можно в бай. Стоп за квадратом


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dryun777 #:
Кстати NZDCHF сегодня ещё докупил в Лонг..и пока тоже забуду про эту пару,,
Не мешало бы вспомнить
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по этой паре ты писал что вниз пойдёт..пошло но пока ничья))я чтоб покрыть минус взял один лот вниз,,две сделки держу..как говорится ещё не вечер))
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Vladimir Baskakov #:
Не мешало бы вспомнить

как ты вовремя)))следишь за мной?

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dryun777 #:

как ты вовремя)))следишь за мной?

Интересен хаос иногда, ну и посмеяться
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