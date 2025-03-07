FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 383
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после пробоя зоны скопления будет так!
с этой парой обломалось!!по твоему вышло)
Это с какой?
Это с какой?
скрин забыл)
как бы то ни было..если я взял и уверен я добираю ..даже были минуса,
как бы то ни было..если я взял и уверен я добираю ..даже были минуса,
После того как цена выйдет выше линии и сделает ретест, можно в бай. Стоп за квадратом
Кстати NZDCHF сегодня ещё докупил в Лонг..и пока тоже забуду про эту пару,,
Не мешало бы вспомнить
как ты вовремя)))следишь за мной?
как ты вовремя)))следишь за мной?