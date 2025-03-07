FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 399

Новый комментарий
[Удален]  

биткоин пошёл!!

[Удален]  

вечерняя спекуляция на фунте отлично!

[Удален]  
а это остаётся на следущую неделю..по австралии вышел отчёт по инфляции,ожидание инфляции на повышение,вот и скупка австралийской валюты произошла..ну думаю всё пойдёт по плану
 
dryun777 #:
а это остаётся на следущую неделю..по австралии вышел отчёт по инфляции,ожидание инфляции на повышение,вот и скупка австралийской валюты произошла..ну думаю всё пойдёт по плану
Итог ни о чем
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Итог ни о чем

ну ну...я в минусах не бываю!в отличие от тебя!!иди дальше торгуй своими бестолковыми продуктами продуктами,,которые никому не нужны )))арриведерчи

[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Итог ни о чем

тут уже есть один неудачник,который всё с завистью в чужой кошелёк лезет..смотрю и второй появился))так идите на рынок тогда ..может там как нибудь сможете..картошку продавайте)))пока

 
dryun777 #:

тут уже есть один неудачник,который всё с завистью в чужой кошелёк лезет..смотрю и второй появился))так идите на рынок тогда ..может там как нибудь сможете..картошку продавайте)))пока

Прогнозы нужно обосновывать, вот о чем речь.
Ты в минусах болтаешься, это уже второе, которое подтверждает только демонстрацию торговли, а не прогноз.
[Удален]  
Renat Akhtyamov #:
Прогнозы нужно обосновывать, вот о чем речь.
Ты в минусах болтаешься, это уже второе, которое подтверждает только демонстрацию торговли, а не прогноз.

где ты видишь минуса???а прогноз я строю себе сам и редко ошибаюсь!!!а тебе уж точно ничего доказывать не буду..если я пишу здесь кое какие прогнозы то процентов 80 сбываются!!!

[Удален]  

биток закрыл!

 
dryun777 #:

где ты видишь минуса???а прогноз я строю себе сам и редко ошибаюсь!!!а тебе уж точно ничего доказывать не буду..если я пишу здесь кое какие прогнозы то процентов 80 сбываются!!!

Выше на твоем же скрине, где еще то ;)
1...392393394395396397398399400401402403404405406...476
Новый комментарий