FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 399
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биткоин пошёл!!
вечерняя спекуляция на фунте отлично!
а это остаётся на следущую неделю..по австралии вышел отчёт по инфляции,ожидание инфляции на повышение,вот и скупка австралийской валюты произошла..ну думаю всё пойдёт по плану
Итог ни о чем
ну ну...я в минусах не бываю!в отличие от тебя!!иди дальше торгуй своими бестолковыми продуктами продуктами,,которые никому не нужны )))арриведерчи
Итог ни о чем
тут уже есть один неудачник,который всё с завистью в чужой кошелёк лезет..смотрю и второй появился))так идите на рынок тогда ..может там как нибудь сможете..картошку продавайте)))пока
тут уже есть один неудачник,который всё с завистью в чужой кошелёк лезет..смотрю и второй появился))так идите на рынок тогда ..может там как нибудь сможете..картошку продавайте)))пока
Прогнозы нужно обосновывать, вот о чем речь.
где ты видишь минуса???а прогноз я строю себе сам и редко ошибаюсь!!!а тебе уж точно ничего доказывать не буду..если я пишу здесь кое какие прогнозы то процентов 80 сбываются!!!
биток закрыл!
где ты видишь минуса???а прогноз я строю себе сам и редко ошибаюсь!!!а тебе уж точно ничего доказывать не буду..если я пишу здесь кое какие прогнозы то процентов 80 сбываются!!!