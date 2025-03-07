FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 474
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
GBP\USD-H1 Цель 1.35552 Сегодня может всё таки, дойдёт до цели !?
И все таки фунт в верх пошел.
И до 1,35 добежал. И в очередной раз я прав оказался.
Не думай, я себя тут как горилла в грудь не бью,
просто там очевидно было , что вверх пойдет.
куда спрятал?
смотрел, смотрел
;)
куда спрятал?
смотрел, смотрел
;)
Ты про сигнал чтоль)))
Я после НГ открываю большой счет и сигнал соответственно.
Машину продал одну из двух. Буду крутить на сигнале здесь деньги.
Соответственно с использованием ММ.
Не выноси деньги напоказ
Мне просто надоело сидеть на форумах, что то объяснять,
спорить, даказывать, оправдываться.....и.т.д.
Открою сигнал. Покажу на что я способен.
Если не удачно--- покину форум и форекс насовсем.
Мне просто надоело сидеть на форумах, что то объяснять,
спорить, даказывать, оправдываться.....и.т.д.
Открою сигнал. Покажу на что я способен.
Если не удачно--- покину форум и форекс насовсем.
кому и зачем?
Это всё-равно, что показать корешок зарплатный, мол смотрите, я умею работать.
Деньги любят тишину, открой личный сигнал для статистики.
кому и зачем?
Это всё-равно, что показать корешок зарплатный, мол смотрите, я умею работать.
Деньги любят тишину, открой личный сигнал для статистики.
Сначала дам другим возможность заработать в наш не легкий период перемен в мире.
(Я бы сказал в России, но тут все страдают.)
Ну а после, если не будет желающих и сам скроюсь.
У меня декабрь выдался удачным, как всегда, кладём в понедельник 100, жёсткая пипсовка, а в пятницу снимаем от 1000, и так постоянно. Вот с 4-х недель 3 были успешные. Сколько снимаем в пятницу, ты однажды видел.
Как думаешь, почему это всё не публично, хотя когда-то выставлял счета напоказ?Ну а так, то выбор за хозяином.
Когда выставляешь на публику-- это своего рода тебя обязывает показывать хороший результат.
Психологический эффект своего рода. Но это по простому и в 2 словах. На самом деле все жестче.)))
Прошло уже слишком много времени как я в торговле. Есть опыт. Есть торговая система.
Переучиваться нет уже времени и смысла. Своего рода наступила последняя глава книги.
Либо пан либо пропал. И когда меня спросят на верху, " а ты кому ни будь помог или
хотя бы предложил помощь"
Я отвечу "ДА"
Когда выставляешь на публику-- это своего рода тебя обязывает показывать хороший результат.
Психологический эффект своего рода. Но это по простому и в 2 словах. На самом деле все жестче.)))
Прошло уже слишком много времени как я в торговле. Есть опыт. Есть торговая система.
Переучиваться нет уже времени и смысла. Своего рода наступила последняя глава книги.
Либо пан либо пропал. И когда меня спросят на верху, " а ты кому ни будь помог или
хотя бы предложил помощь"
Я отвечу "ДА"
Кому ты помог?
После НГ.
С наступающим тебя))))
GBP\USD-H1 Цель 1.35552 Сегодня может всё таки, дойдёт до цели !?
Доберётся или нет до цели