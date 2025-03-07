FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 474

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GBP\USD-H1     Цель 1.35552     Сегодня может всё таки, дойдёт до цели !? 

GBPUSDH1 1.34646

 
Aleksandr Yakovlev #:

И все таки фунт в верх пошел. 

И до 1,35 добежал. И в очередной раз я прав оказался.

Не думай, я себя тут как горилла в грудь не бью, 

просто там очевидно было , что вверх пойдет.

куда спрятал?

смотрел, смотрел 

;)

 
Renat Akhtyamov #:

куда спрятал?

смотрел, смотрел 

;)

Ты про сигнал чтоль)))

Я после НГ открываю большой счет и сигнал соответственно.

Машину продал одну из двух.  Буду крутить на сигнале здесь деньги.

Соответственно с использованием ММ.

 
Vitaly Muzichenko #:

Не выноси деньги напоказ

Мне просто надоело сидеть на форумах, что то объяснять,

спорить, даказывать, оправдываться.....и.т.д.

Открою сигнал. Покажу на что я способен.

Если не удачно--- покину форум и форекс насовсем.

 
Aleksandr Yakovlev #:

Мне просто надоело сидеть на форумах, что то объяснять,

спорить, даказывать, оправдываться.....и.т.д.

Открою сигнал. Покажу на что я способен.

Если не удачно--- покину форум и форекс насовсем.

кому и зачем?

Это всё-равно, что показать корешок зарплатный, мол смотрите, я умею работать.

Деньги любят тишину, открой личный сигнал для статистики.

 
Vitaly Muzichenko #:

кому и зачем?

Это всё-равно, что показать корешок зарплатный, мол смотрите, я умею работать.

Деньги любят тишину, открой личный сигнал для статистики.

Сначала дам другим возможность заработать в наш не легкий период перемен в мире.

(Я бы сказал в России, но тут все страдают.)

Ну а после, если не будет желающих и сам скроюсь.

 
Vitaly Muzichenko #:

У меня декабрь выдался удачным, как всегда, кладём в понедельник 100, жёсткая пипсовка, а в пятницу снимаем от 1000, и так постоянно. Вот с 4-х недель 3 были успешные. Сколько снимаем в пятницу, ты однажды видел.

Как думаешь, почему это всё не публично, хотя когда-то выставлял счета напоказ?

Ну а так, то выбор за хозяином.

Когда выставляешь на публику-- это своего рода тебя обязывает показывать хороший результат.

Психологический эффект своего рода. Но это по простому и в 2 словах. На самом деле все жестче.)))

Прошло уже слишком много времени как я в торговле. Есть опыт. Есть торговая система.

Переучиваться нет уже времени и смысла. Своего рода наступила последняя глава книги.

Либо пан либо пропал. И когда меня спросят на верху, " а ты кому ни будь помог или 

хотя бы предложил помощь"

Я отвечу "ДА"

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Когда выставляешь на публику-- это своего рода тебя обязывает показывать хороший результат.

Психологический эффект своего рода. Но это по простому и в 2 словах. На самом деле все жестче.)))

Прошло уже слишком много времени как я в торговле. Есть опыт. Есть торговая система.

Переучиваться нет уже времени и смысла. Своего рода наступила последняя глава книги.

Либо пан либо пропал. И когда меня спросят на верху, " а ты кому ни будь помог или 

хотя бы предложил помощь"

Я отвечу "ДА"

Кому ты помог?
 
Vladimir Baskakov #:
Кому ты помог?

После НГ. 

С наступающим тебя))))

[Удален]  
SanAlex
4426
SanAlex  2021.12.30 07:55      RU

GBP\USD-H1     Цель 1.35552     Сегодня может всё таки, дойдёт до цели !? 

GBPUSDH1 1.34646


Доберётся или нет до цели 

GBPUSDH1

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