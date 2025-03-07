FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 467
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GBP\USD-H1 Цель 1.34943 три уровня нижних = лучшие точки для входа. -Если бар закрепится ниже самой нижней (iMA-144), лучше не рисковать.
Алсу тут причем?
это бонус - Зима ведь!
это бонус - Зима ведь!
В чём бонус, послушать безголосую певицу?
за-то богатая! -с кем по введёшься, от того и наберёшься!
за-то богатая! -с кем по введёшься, от того и наберёшься!
Папа богатый, не она
а наследство - то ей останется, значит и она будет в бедующем - где то там в Forbes
EUR\USD-H1 Цель 1.13720 -Ну и стопы должна снести
Привет !
у фунта возможен рост к 1.352
выше пока нет цели
так что можно продавать, конечно если не сейчас , то ближе к мах
не отдыхается?
;)
вот, по фунту, попробую прогноз на 27-е