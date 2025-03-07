FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2021 - страница 467

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SanAlex #:

GBP\USD-H1             Цель 1.34943  три уровня нижних = лучшие точки для входа. -Если бар закрепится ниже самой нижней (iMA-144), лучше не рисковать.


Алсу тут причем?
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Vladimir Baskakov #:
Алсу тут причем?

это бонус - Зима ведь!

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SanAlex #:

это бонус - Зима ведь!

В чём бонус, послушать безголосую певицу?
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Vladimir Baskakov #:
В чём бонус, послушать безголосую певицу?

за-то богатая! -с кем по введёшься, от того и наберёшься! 

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SanAlex #:

за-то богатая! -с кем по введёшься, от того и наберёшься! 

Папа богатый, не она
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Vladimir Baskakov #:
Папа богатый, не она

а наследство - то  ей останется, значит и она будет в бедующем - где то там в Forbes 

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EUR\USD-H1     Цель 1.13720    -Ну и стопы должна снести 

EURUSDH1 1.13720 Снимок экрана 2021-12-24 085936

 

Привет !

у фунта возможен рост к 1.352

выше пока нет цели

так что можно продавать, конечно если не сейчас , то ближе к мах

 

не отдыхается?

;)

 

вот, по фунту, попробую прогноз на 27-е


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